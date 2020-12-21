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Лайфхаки для учителей и мастер-классы. В Несвижском районе появился образовательный клуб

21 декабря 2020 14:59
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Новости Беларуси. Новые педагогические проекты реализуются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, учителя-методисты Несвижского района создали образовательный клуб.

Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Лайфхаки для учителей и мастер-классы. В Несвижском районе появился образовательный клуб-1

Юлия Минич, корреспондент:
Клуб учителей-методистов начал работать в Несвижском районе. Так, учителя делятся с коллегами собственным опытом и даже педагогическими лайфхаками. Сейчас участники занимаются только дистанционно.

Лайфхаки для учителей и мастер-классы. В Несвижском районе появился образовательный клуб-4

В педагогическом клубе пока шестеро участников. Руководит объединением Татьяна Николаевна Чашейко – и успешно. Она разработала интернет-платформу, где учителя могут размещать свои мастер-классы и семинары.

Лайфхаки для учителей и мастер-классы. В Несвижском районе появился образовательный клуб-7

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Юлия Минич # Татьяна Чашейко # Фотофакт

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