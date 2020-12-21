Лайфхаки для учителей и мастер-классы. В Несвижском районе появился образовательный клуб

Новости Беларуси. Новые педагогические проекты реализуются в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, учителя-методисты Несвижского района создали образовательный клуб. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Клуб учителей-методистов начал работать в Несвижском районе. Так, учителя делятся с коллегами собственным опытом и даже педагогическими лайфхаками. Сейчас участники занимаются только дистанционно.

В педагогическом клубе пока шестеро участников. Руководит объединением Татьяна Николаевна Чашейко – и успешно. Она разработала интернет-платформу, где учителя могут размещать свои мастер-классы и семинары.