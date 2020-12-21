«Главная цель проекта – не допустить изменения истории». Что говорят участники акции «Память сердца» в Витебской области

Новости Беларуси. Патриотический проект «Память сердца» объединяет все больше белорусов. 21 декабря эстафету приняла Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции собрались на мемориале в деревне Шапуры. Здесь захоронено 17 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Витебского района от немецко-фашистских захватчиков. Братскую могилу в год 75-летия Победы привели в порядок: обновили плитку, решена проблема подтопления мемориала. В памятном митинге приняли участие молодежь, представители общественных организаций.

Жанна Нарицына, второй секретарь Витебской областной организации БРСМ:

Сегодня мы, молодое поколение, обязаны хранить память в сердцах наших дедов и прадедов. Они завоевали Победу ценой своей жизни. Главная цель проекта – не допустить изменения истории, помнить историю такой, какая она была.

Евгений Терещенко, учащийся Витебского кадетского училища:

Такие мероприятия действительно важны, не только для кадетов, но и для современной молодежи. Так как такие мероприятия помогают не забыть и отдать дань памяти умершим за нашу свободу и жизнь.