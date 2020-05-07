Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Пока минчане думали, как жить дальше, и решали обычные бытовые проблемы, руководство республики и всего Союза размышляло, что же делать с Минском. Изучая хроникальные съёмки и фото, в некоторых местах города можно было увидеть дымящийся хаос.

Многие приходили к выводу, что это нельзя отстроить. Было два варианта: восстановить Минск кольцом вокруг руин или перенести столицу на юг Беларуси. Но один случай расставил все точки над і. В 1945 по пути на Потсдамскую конференцию в Минске появился вождь советского народа.

Эммануил Иоффе, доктор исторических наук, профессор:

Пономаренко хоть и не белорус, но ему тут так понравилось, он так описывал Свислочь, в каком красивом месте мы стоим. Его мнение было не последние, он же член ЦК, и Сталин к нему хорошо относился.