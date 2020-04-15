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«У нас были полушубки». Какую одежду носили фронтовики, чтобы пережить морозную зиму

15 апреля 2020 10:19
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

«У нас были полушубки». Какую одежду носили фронтовики, чтобы пережить морозную зиму-1

«У нас были полушубки». Какую одежду носили фронтовики, чтобы пережить морозную зиму-3

«У нас были полушубки». Какую одежду носили фронтовики, чтобы пережить морозную зиму-5

Ветеран Великой Отечественной Елена Филипова вспоминает, какую одежду носили на фронте, и вообще, хватало ли ее фронтовикам.

«У нас были полушубки». Какую одежду носили фронтовики, чтобы пережить морозную зиму-8

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:
Одеты мы были хорошо. Зима была суровая – 45 градусов мороза. У нас было обмундирование х/б, ватные брюки, ватная фуфайка и полушубки. У нас были полушубки.

«У нас были полушубки». Какую одежду носили фронтовики, чтобы пережить морозную зиму-11

«У нас были полушубки». Какую одежду носили фронтовики, чтобы пережить морозную зиму-13

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Елена Филипова # Фотофакт

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