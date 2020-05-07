«Хотим, чтобы эти традиции передавались из поколения в поколение». В Академии связи почтили память воинов-связистов

Новости Беларуси. Вспоминали теплыми словами 7 мая память павших в годы Великой Отечественной войны воинов-связистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они тоже внесли немалый вклад в Победу.

Так, у мемориала в Академии связи в Минске возложили цветы и венки. В учебном заведении это уже многолетняя традиция. И пусть на этот раз на памятной встрече не было ветеранов (в связи с эпидемиологической ситуацией их попросили остаться дома), детям и внукам поколения победителей было, что обсудить.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Праздник Великой Победы – это праздник каждого гражданина нашей страны. И здесь собрались руководители организаций Министерства связи, отрасли связи для того, чтобы отдать дань уважения и памяти возле Мемориального знака воинам-связистам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Эта традиция постоянная. Мы хотим, чтобы эти традиции передавались из поколения в поколение, и уверены в том, что так оно и будет.