7 мая. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. На 7 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 5 067 пациентов. У них ранее был подтвержден коронавирус.

Как сообщает Министерство здравоохранения,

зарегистрированы 20 168 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.

Всего проведено 229 466 тестов.

Скончались 116 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.