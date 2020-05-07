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7 мая. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

07 мая 2020 12:13
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Новости Беларуси. На 7 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 5 067 пациентов. У них ранее был подтвержден коронавирус.  

Как сообщает Министерство здравоохранения,

зарегистрированы 20 168 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.  

Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.   

Всего проведено 229 466 тестов.   

Скончались 116 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.   

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически» (читать далее).    

# Коронавирус # общество

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