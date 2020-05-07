Павел Каллаур рассказал историю своей семьи: жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам. Минутой молчания 7 мая почтили память погибших в мемориальном комплексе «Доры» Воложинского района.

Место печально известно тем, что в 43-м году жителей этой деревни и других окрестных населенных пунктов фашистские захватчики собрали возле местной церкви и разделили на две части. Тех, кто был постарше, отправили на принудительные работы в Германию. Остальных согнали в здание, расстреляли, а затем еще и подожгли церковь. Спастись удалось только трем женщинам. Таких трагических историй по всей стране, к сожалению, сотни. Но главное, что зверства военных лет по-прежнему в нашей памяти и в сердцах потомков.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Та история, ужасная история, которая случилась здесь, могла случиться и в моей родной деревне, в Белоуше Столинского района. В начале войны там тоже жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить. И в этой церкви были мои родители, мама, отец, которым было по 10 лет. Безусловно, это оставляет след в душе. Эта та память, которая сопровождает нас по жизни.