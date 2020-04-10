14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Два дня до этого, 12 и 13 июля, у Кутепова шёл бой. По ржаному полю на наши позиции накатывали танки генерала Моделя.

Из открытых люков по пояс, словно дразня, торчали немецкие офицеры. За танками шла пехота с засученными рукавами. Не знали они, что грамотно выстроенную здесь оборону им просто с ходу не взять. Какое прозвище получил генерал немецкой армии Вальтер Модель?

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Почему Модель со своими танкистами не смог пробить оборону Могилева? Потому что полк Кутепова, 388-й стрелковый полк, закопался в землю почти весь состав, не менее 3,5 тысячи только стрелков. Стал в обороне именно на этом танкоопасном направлении, по которому шел Модель со стороны Бобруйска. И плюс артиллерия, которая на всю дальность могла поражать немецкие танки. Они вышли из леса, из-под Тумановки, и буквально на поле прошли метров 500, и их уже начали подбивать.

Кутеповцы свинцово стоят на своих местах. Насмерть. Этот бой, пожалуй, самый результативный и, пожалуй, самый ожесточенный в обороне Могилева.

На следующий день ,13-го, немцы предприняли психическую атаку. Пехота стройными колоннами пошла с развернутыми знаменами. Из той колонны захватчиков, которая лихо надвигалась с утра, уцелели немногие.