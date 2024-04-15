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Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи

15 апреля 2024 16:58
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Экономики Беларуси и России демонстрируют существенный запас прочности. Это позволяет успешно работать как на внутреннем, так и на внешнем контурах, несмотря на все те вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны. На это обратил внимание Роман Головченко на переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко и Мишустин проводят переговоры в Москве.

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи-1

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества сегодня, 15 апреля, обсуждали в Москве. Торговля товарами и услугами в 2023 году превысила цифру в 53 миллиарда в долларовом эквиваленте. Эти положительные тенденции сохраняются и в 2024 году: по итогам двух месяцев мы также наблюдаем рост товарооборота. Особое внимание уделили углублению интеграции в Союзном государстве. Несмотря на постоянное давление со стороны Запада, Беларусь и Россия укрепляют союзные договоренности.

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы очень успешно, довольно успешно работаем на внутреннем контуре, на внешнем контуре, несмотря на все те вызовы, с которым сталкиваются и Российская Федерация, и Республика Беларусь. Действительно, наши страны продемонстрировали серьезную устойчивость в этих непростых условиях, экономики наших стран прошли серьезную проверку на прочность. Как результат, по итогам прошлого года ВВП и в России, и в Беларуси подрос, причем цифра эта достаточно уверенная до 4 %.

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи-7

Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Несмотря на усиливающееся санкционное давление, Россия и Беларусь поступательно укрепляют союзную интеграцию. Мы с вами совместно выполняем принятые Высшим государственным советом 29 января в Санкт-Петербурге с участием наших президентов основные направления реализации договора о Союзном государстве на ближайшую трехлетку.

Отметим, по итогам переговоров между правительствами Беларуси и России состоялось подписание трех важнейших документов: соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей», о порядке признания электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии и комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности.

# Союзное государство # общество # Роман Головченко # Михаил Мишустин

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