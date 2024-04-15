Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Недавно в интервью британской медиакорпорации главарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея все активнее объединяют усилия, оказывая друг другу практическую поддержку, и этот альянс становится все более и более сплоченным. Он не назвал еще и Беларусь. Фактически, мы тоже в этом альянсе. И, кажется, приходит время его оформить более четко. Не нужно исходить только от антизападничества, не нужно следовать и за западной терминологией типа «авторитарный альянс».
Британские стратеги из «Совета по геостратегии» в своей аналитике рассматривают Беларусь, Россию, Иран, Китай и Северную Корею в качестве «враждебных государств и системных вызовов западному доминированию». Однако с западной стороны мы имеем определенную структуру, систему союзов и блоков, возглавляемых и управляемых Соединенными Штатами, это НАТО, AUKUS и ряд двусторонних альянсов.
С евразийской стороны наиболее тесной и эффективной интеграционной структурой является Союзное государство, затем идут ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. На фоне западной блоковой дисциплины, в основе которой лежат общая идеология и ценности, которую государства Запада продвигают по всему миру, нам нужна собственная система координат в рамках союзничества. Что-то вроде союза евразийских ценностей, союза традиционных ценностей, где религиозные идеалы могут совмещаться идеями социализма и равенства.
Алексей Дзермант:
Нам тоже в рамках коллективного Востока необходимо оформлять свой мировоззренческий, идейный геополитический блок. Понятно, что сделать это крайне непросто, ведь на Западе относительное единство держится, по сути, на бесспорном господстве и диктате со стороны США, которому вынуждены подчиняться все. В наших союзах такого нет, они более равноправны. Даже мощный Китай не стремится к единоличному управлению. А это значит, что у таких стран, как наша Беларусь, тоже есть возможности определять повестку и влиять на нее. И это особенно важно в преддверии нашего вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Одной из возможных инициатив Беларуси как в рамках ШОС, так и в рамках китайского проекта «Единой судьбы человечества» может быть инициатива, направленная на оформление ценностного, идейного содержания альянса коллективного Востока и Юга. Мы прекрасно видим и понимаем, что с мировоззренческой перспективы современные западные ценности для всего человечества – это тупиковый путь, потому как он приводит нас не к миру безопасности, сотрудничества и развития, а к новому колониализму, жестоким войнам, созданию колоссальных разрывов между странами и народами.
В этом смысле Беларусь для государств Востока и Юга как идейный и символический наследник советского проекта во главе с Александром Лукашенко действительно являются авторитетами, к которым готовы прислушиваться. Тем более что мы можем выступать вместе с Россией, приобретая необходимый для глобальной инициативы геополитический вес.
Алексей Дзермант:
Очень часто мы говорим только об экономическом сотрудничестве, и это, с одной стороны, правильно – видеть базис, заниматься повышением благосостояния граждан, технологическим развитием. Но и здесь нужно иметь нечто большее – целеполагание, подчиненной определенным идеям и ценностям. Тем более что на Востоке ценят не только голый прагматизм, но и символическое, идейное наполнение сотрудничества.
В сфере международных и межнациональных отношений белорусская инициатива может заключаться в утверждении миролюбия как ключевого принципа, реализации миротворческой внешней политики, особенно на фоне конфликта в Украине, культивировании дружбы народов, языкового, религиозного равноправие, осуждении и пресечении любых проявлений национализма, шовинизма и расизма. Именно с этим, кстати, и связаны фундаментальные для белорусов ценности Победы в Великой Отечественной войне, которые лежат в основании нашей политики исторической памяти.
Еще один важнейший для нас и наших союзников на Востоке ценностный компонент – традиционные семейные ценности. А они про коллективизм, общинность, понимание нашего общества не через эгоизм и индивидуализм, а через то, что является первоосновой социальной жизни, солидарности, кооперации, сотрудничества. То, каким путем пошел Запад в отношении этих ценностей, представляет угрозу не только самому Западу, но и всему человечеству, поэтому нам всем нужна альтернатива.
И Беларуси здесь есть что предложить, потому что в своей внутренней политике мы руководствуемся именно традиционными, жизнеутверждающими ценностями, связанными с семьей, здоровыми отношениями. И именно поэтому наш голос и наши предложения будут услышаны на Востоке и на Юге.