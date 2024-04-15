Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что Восток может противопоставить Западу?

Алексей Дзермант, политолог:

Недавно в интервью британской медиакорпорации главарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея все активнее объединяют усилия, оказывая друг другу практическую поддержку, и этот альянс становится все более и более сплоченным. Он не назвал еще и Беларусь. Фактически, мы тоже в этом альянсе. И, кажется, приходит время его оформить более четко. Не нужно исходить только от антизападничества, не нужно следовать и за западной терминологией типа «авторитарный альянс». Британские стратеги из «Совета по геостратегии» в своей аналитике рассматривают Беларусь, Россию, Иран, Китай и Северную Корею в качестве «враждебных государств и системных вызовов западному доминированию». Однако с западной стороны мы имеем определенную структуру, систему союзов и блоков, возглавляемых и управляемых Соединенными Штатами, это НАТО, AUKUS и ряд двусторонних альянсов. С евразийской стороны наиболее тесной и эффективной интеграционной структурой является Союзное государство, затем идут ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. На фоне западной блоковой дисциплины, в основе которой лежат общая идеология и ценности, которую государства Запада продвигают по всему миру, нам нужна собственная система координат в рамках союзничества. Что-то вроде союза евразийских ценностей, союза традиционных ценностей, где религиозные идеалы могут совмещаться идеями социализма и равенства. Почему страны Востока и Юга прислушиваются к Беларуси?

Алексей Дзермант:

Нам тоже в рамках коллективного Востока необходимо оформлять свой мировоззренческий, идейный геополитический блок. Понятно, что сделать это крайне непросто, ведь на Западе относительное единство держится, по сути, на бесспорном господстве и диктате со стороны США, которому вынуждены подчиняться все. В наших союзах такого нет, они более равноправны. Даже мощный Китай не стремится к единоличному управлению. А это значит, что у таких стран, как наша Беларусь, тоже есть возможности определять повестку и влиять на нее. И это особенно важно в преддверии нашего вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Одной из возможных инициатив Беларуси как в рамках ШОС, так и в рамках китайского проекта «Единой судьбы человечества» может быть инициатива, направленная на оформление ценностного, идейного содержания альянса коллективного Востока и Юга. Мы прекрасно видим и понимаем, что с мировоззренческой перспективы современные западные ценности для всего человечества – это тупиковый путь, потому как он приводит нас не к миру безопасности, сотрудничества и развития, а к новому колониализму, жестоким войнам, созданию колоссальных разрывов между странами и народами. В этом смысле Беларусь для государств Востока и Юга как идейный и символический наследник советского проекта во главе с Александром Лукашенко действительно являются авторитетами, к которым готовы прислушиваться. Тем более что мы можем выступать вместе с Россией, приобретая необходимый для глобальной инициативы геополитический вес. Как западные ценности угрожают человечеству?