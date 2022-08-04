«Слова Президента сбылись». Гайдукевич о Послании Лукашенко в 2020-м

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все, что происходит сейчас – Президент тогда об этом предупреждал. Он тогда говорил и о ковиде, о причинах, которые ввелись в Европе. Те ограничения, карантины, для чего локдаун. Он говорил о том, что передел мира идет и что скоро будет еще интереснее передел идти. И он говорил, что, к сожалению, слово интересно – страшное слово. Так и произошло. Что мы сейчас видим? Мы видим ситуацию в Украине, мы видим ситуацию вокруг Тайваня, мы видим ситуацию в Косово, мы видим ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке. Мы видим то, что слова Президента сбылись о переделе мира. Но еще теперь мы должны помнить другие слова. Чтобы нам в этот передел не попасть – сильными быть, едиными быть и страну свою укреплять. Вот чтобы каждый эти слова сейчас переслушал, пересмотрел. Я думаю, что это поможет нам всем не только выйти из всех этих ситуаций, а мы и так уже успешно идем вперед, но стать еще сильнее.

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