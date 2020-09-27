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Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео

27 сентября 2020 17:07
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Новости Беларуси. На неделе состоялось важнейшее политическое событие, которое ставит точку в нынешней электоральной кампании – инаугурация Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт

Во время этой церемонии Александр Лукашенко сказал очень важные слова, адресованные всем белорусам. За всяческими испытаниями мы не потеряли себя, а значит способны самостоятельно строить страну.

Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео-1

Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео-3

Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео-5

Что же до самой церемонии, направляясь во Дворец Независимости, – один из символов суверенного государства, вновь избранный Президент проехал по главным улицам столицы с весьма говорящими названиями – проспектам Независимости и Победителей, что тоже символично. Многокилометровый путь по городу, совершенно очевидно, мало был похож на некую «тайную церемонию», как это пытались преподнести оппоненты власти.

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Как проходила инаугурация Президента, смотрите в видеоматериале.  

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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