Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео

Во время этой церемонии Александр Лукашенко сказал очень важные слова, адресованные всем белорусам. За всяческими испытаниями мы не потеряли себя, а значит способны самостоятельно строить страну.

Что же до самой церемонии, направляясь во Дворец Независимости, – один из символов суверенного государства, вновь избранный Президент проехал по главным улицам столицы с весьма говорящими названиями – проспектам Независимости и Победителей, что тоже символично. Многокилометровый путь по городу, совершенно очевидно, мало был похож на некую «тайную церемонию», как это пытались преподнести оппоненты власти.

Читайте также:

Александр Лукашенко: обязуюсь отстаивать национальные интересы Беларуси, чего бы мне это ни стоило

Александр Лукашенко: я сделаю всё, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом Беларуси был я

Александр Лукашенко: «Заступаючы на ​​пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу»