Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео

Новости Беларуси. На неделе состоялось важнейшее политическое событие, которое ставит точку в нынешней электоральной кампании – инаугурация Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт
Во время этой церемонии Александр Лукашенко сказал очень важные слова, адресованные всем белорусам. За всяческими испытаниями мы не потеряли себя, а значит способны самостоятельно строить страну.
Что же до самой церемонии, направляясь во Дворец Независимости, – один из символов суверенного государства, вновь избранный Президент проехал по главным улицам столицы с весьма говорящими названиями – проспектам Независимости и Победителей, что тоже символично. Многокилометровый путь по городу, совершенно очевидно, мало был похож на некую «тайную церемонию», как это пытались преподнести оппоненты власти.
Читайте также:
Александр Лукашенко: обязуюсь отстаивать национальные интересы Беларуси, чего бы мне это ни стоило
Александр Лукашенко: я сделаю всё, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом Беларуси был я
Александр Лукашенко: «Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу»
Как проходила инаугурация Президента, смотрите в видеоматериале.