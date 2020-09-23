Александр Лукашенко: я сделаю всё, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом Беларуси был я

Новости Беларуси. За всеми испытаниями белорусы не потеряли себя, а значит, способны самостоятельно строить страну, о которой мечтают. Об этом заявил Александр Лукашенко, принося клятву на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Направляясь на торжественную церемонию инаугурации, вновь избранный Президент проехал по главным улицам Минска. Финишировал кортеж у Дворца Независимости, куда были приглашены около 700 человек.
Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ
Впереди нас ждет немало испытаний, отметил глава государства, но силы справиться с ними у белорусов однозначно есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие белорусы! Я убежден, что всех нас объединяют энергия, настойчивость и преданность нашей любимой Родине, независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем.
Уважаемые друзья, прежде всего вы, пришедшие сегодня в этот Дворец, символ нашей независимости! Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом нашей Беларуси был я.
Трансляцию торжественной церемонии инаугурации Президента Беларуси смотрите 23 сентября в 21:00 на всех государственных телеканалах.