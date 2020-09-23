Александр Лукашенко: я сделаю всё, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом Беларуси был я

Новости Беларуси. За всеми испытаниями белорусы не потеряли себя, а значит, способны самостоятельно строить страну, о которой мечтают. Об этом заявил Александр Лукашенко, принося клятву на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направляясь на торжественную церемонию инаугурации, вновь избранный Президент проехал по главным улицам Минска. Финишировал кортеж у Дворца Независимости, куда были приглашены около 700 человек. Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ Впереди нас ждет немало испытаний, отметил глава государства, но силы справиться с ними у белорусов однозначно есть.