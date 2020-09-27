Подслушано в цеху. Как в Гомеле превращают алмазы в бриллианты и что на самом деле происходит на предприятии?

Новости Беларуси. Белорусские драгоценные камни уже давно знают и ценят едва ли не во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. День рождения всей ювелирной отрасли нашей страны связывают как раз с огранкой первого белорусского бриллианта на заводе «Кристалл» в 1972 году.

Игорь Позняк, СТВ:

«Бросить в женщину камень можно только в одном случае: когда этот камень драгоценный». Вот так шутил один поэт-сатирик. Сюжет для тех, кто следит за ювелирными трендами, да и для тех, кто скептически относится к богатствам Беларуси.

Гомельское предприятие по огранке алмазов – одно из крупнейших в Европе. Наследие Советского Союза сумели не только сохранить, но и приумножить. Да так, что статус нашего призводства украшено оценочными формулировками «элитное» и «мирового уровня».

Как пандемия сыграла на руку ювелирам и чем гомельские бриллианты лучше голландских? Александр Добриян узнавал, о чём говорят и думают люди, в руках которых камни на миллионы долларов.





Руслан Сороковой, генеральный директор ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

Мода на брилианты – производная от моды ювелирной. На сегодняшний день тут даже не связано с модой, сколько с ситуацией на рынке. Рынок сжался, немножко пошёл спрос на бриллианты не такие крупные, более скромных характеристик.

Руслан Сороковой знает, о чём говорит. В год этот человек продаёт 40 тысяч карат бриллиантов и около 300 килограммов золота. Во многом он сам формирует эту самую моду на блестящую роскошь, и далеко не только в Беларуси.





Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Сколько это всё стоит?

Руслан Сороковой:

Всё, что в магазине? Александр Добриян:

Да. Руслан Сороковой:

В районе 3 миллионов долларов.





Это не сокровищница арабского шейха. Шоу-рум старейшего в стране ювелирного производства. Сегодня в ассортименте предприятия – более 100 тысяч изделий. Стараются идти в ногу со временем: ставка – на натуральный продукт.





Руслан Сороковой:

Сочетание необработанных алмазов с бриллиантами. Вот это необработанные алмазы. Так как он под землёй лежал миллиард лет, в этом фишка. Это уже для особых гурманов.

Да, они не блестят. Поэтому для того, чтобы блеск был, мы их в комбинации с бриллиантами. Есть блеск уже обработанных бриллиантов и алмаз – нетронутая природа, так как он миллиард лет пролежал под землей. И оно у тебя как своеобразный амулет, который даёт тебе силу, энергию, здоровье.

Спрос устойчивый. Товар не дешёвый. Это стоит 7 тысяч рублей. С одной стороны, он должен найти своего покупателя. Но у нас постоянно заказы – по 10-20 комплектов в месяц. Соответственно, столько же и продается.





На самом деле это довольно скромное по цене изделие. Рядом на полках – камни стоимостью в десятки тысяч рублей. И на них тоже есть спрос.

Отправляемся в святая святых бриллиантового производства. Ведь всё начиналось именно с огранки алмазов.

В далёком 1972 году в Гомеле произвели первый в истории белорусский бриллиант. Сегодня, как и полвека назад, здесь гранят якутские камни. Главный поставщик сырья – крупнейшая в мире алмазодобывающая компания «Алроса».

Игорь Рабус, начальник производства бриллинтов ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» –управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

Алмазы, как люди – нет двух одинаковых. Они все разные. В чем сложность работы технолога: по каждому алмазу нужно принимать уникальное решение и получить максимальную стоимость будущего бриллианта.





К слову, далеко не каждый алмаз может стать бриллиантом. После сортировки в работу к технологам идут только лучшие кристаллы. Компьютер помогает вписать в созданный природой объём формы будущего сокровища. Лазер размечает камень, а дальше – дело за людьми.





В этом цеху профессиональных огранщиков больше, чем на всём Североамериканском континенте. Этой редкой профессией владеют полторы сотни гомельчан. В прямом смысле слова – бриллиантовый капитал нации.





Игорь Рабус:

Здесь очень сложная работа. В отличие от других производств, здесь от принятия решения технолога зависит напрямую стоимость готовой продукции. Нет обратного пути. Если что-то испортил, назад не приклеишь, не переделаешь. Бывает, камни, особенно если дорогие, если что-то лопнуло, то камень может стать в десятки, в сотни раз меньше по стоимости. Если мы говорим – 100 тысяч долларов, то будет стоить 1000, назад ничего не склеишь.





С рисками здесь борются огромным опытом и профессионализмом. Средний стаж огранщика – 20 лет. Специалисты годами тренируются на небольших камнях, прежде чем им доверят алмаз чистой воды.

Александр Добриян:

Какой самый большой камень, который к вам в руки попадал?

Александр Швайликов, обдирщик ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» –управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

Карат 10, наверное, мы обрабатывали еще на другом производстве, на других площадях. Карат 10-11. Это уже готовые бриллианты, то есть это не полуфабрикат, а после огранщика такие камни были.

Александр Добриян:

А вы представляете, сколько это стоит? Камень в 11 карат. Александр Швайликов:

Да. Это очень много. Александр Добриян:

Если сравнивать с вашей зарплатой? Бриллианты часто покупаете? Александр Швайликов:

Нечасто, но жене покупал. У жены есть бриллиант, и не один. Нормально. И поменьше, и побольше.





Никакой алхимии – чистая физика. В основе сказочного блеска – особенности строения кристалла. Всё давно просчитано до микрон: идеальная форма огранки – круглая, на 57 граней.





Игорь Рабус:

Там есть эффект полного внутреннего отражения. Угол – 24,5 градуса. Получается, все лучи, которые заходят через верх бриллианта, должны отразиться от граней низа и опять выйти через площадку. Плюс к тому, когда входит белый луч, будет отражаться под разными углами. Получается дисперсия цвета. Белый луч раскладывается на радугу. Так достигается блеск и игра будущего бриллианта.





Несмотря на то что гомельские бриллианты сверкают в изделиях крупнейших ювелирных домов планеты (тех же Tiffany и Cartier), ставку здесь делают на собственное производство украшений. До 20 % камней отправляют на соседний участок, где они становятся частью перстней и подвесок.

Ювелир Сергей Уласик признаётся: его любимая работа – обручальные кольца. Ведь если их заказывают, значит где-то рождаются новые семьи. Александр Добриян:

Когда делаете красивый перстень или красивые серьги, думаете о том, кто их наденет?





Сергей Уласик, ювелир ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

Конечно, думаю об этом. Все время. Стараюсь делать так, чтоб они их носили очень долго и получали удовольствие от своих изделий.





Через его золотые руки в месяц проходит около 500 граммов драгоценного металла. Во всех планах – блестящая работа. Однако прежде, чем попасть в производство, украшение предстоит придумать. Это творческая задача дуэта художников Елены Иванцовой и Ирины Дроздовой. Они точно знают, как подчеркнуть женскую красоту.





Елена Иванцова, художник ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

Разрабатываем разное, для разных идей. На разные требования, возможности материальные, чтобы мужчины могли своих женщин радовать нашими изделиями.





Елена признаётся: больше всего любит свои украшения. И покупает чаще именно то, что сама и придумала.

Елена Иванцова:

Говорят: «Ой, кристалл. Вы же на золоте сидите». Ну, мы соглашаемся, да. Зачем людей разочаровывать?





Снова возвращаемся в магазин. Для того, чтобы познакомиться ещё с одним блестящим профессионалом.

Людмила Аксёнова – человек уникальный. На предприятии – 46 лет. Владеет всеми основными профессиями: от огранки до оценки бриллиантов. Широкая известность пришла к ней после того, как на международной выставке в Казахстане ради её бриллиантового павильона правительственная делегация изменила официальный маршрут. Об этом тогда написали центральные СМИ целого ряда стран.





Людмила Аксенова, товаровед ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

Когда мы приезжаем в Европу, у нас стоит очередь. Главный геммолог литовский сказала: «Зелёная улица вашим бриллиантам. Мы в Европе таких бриллиантов не встречали 30 лет – такого качества и уровня. И у нас они намного дешевле».





Людмила Аксёнова признаётся: 2020 год неожиданно оказался премиальным. Пандемия и закрытые границы сыграли на руку ювелирам. Деньги, отложенные на Турцию и Египет, белорусы вложили в золото и бриллианты.





Однако не всё то инвестиционный бриллиант, что блестит. В начале XXI века рынок заполонили искусственные камни. Даже специалист не способен отличить их от природных оригиналов. Профессионалам помогает только дорогостоящее оборудование, простому же покупателю приходится ориентироваться исключительно на имидж бренда. У гомельчан в этом плане репутация кристальная.

Руслан Сороковой:

Мы приняли для себя решение, поддержано это Министерством финансов. С точки зрения позиционирования на рынке, чтобы при покупке наших изделий с бриллиантами у покупателя не было даже мысли, что тут может быть, не важно, по каким причинам, синтетика. Мы с синтетикой не работаем в принципе. Я все время говорю: или носить то, что сделали в условиях высоких технологий за два часа (под высоким давлением, с учетом, повторюсь, современных технологий), или ты покупаешь бриллиант, сделанный из алмаза. Причем средний возраст алмаза ученые оценивают в 1-2 миллиарда лет.