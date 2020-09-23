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Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт

23 сентября 2020 19:08
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла 23 сентября во Дворце Независимости.

На торжественное мероприятие было приглашено около 700 человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

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В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -1

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -3

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -5

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -7

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -9

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -11

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -13

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -15

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -17

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -19

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -21

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -23

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -25

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -27

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -29

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -31

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -33

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -35

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -37

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -39

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -41

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -43

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -45

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -47

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -49

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -51

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -53

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -55

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -57

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -59

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -61

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -63

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -65

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -67

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -69

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -71

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -73

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -75

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт -77

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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