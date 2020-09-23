Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла 23 сентября во Дворце Независимости.

На торжественное мероприятие было приглашено около 700 человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Александр Лукашенко: «Заступаючы на ​​пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу»

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».