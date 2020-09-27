«Один из самых успешных и эффективных». Елена Богдан об опыте Беларуси в борьбе с коронавирусом и Белорусском союзе женщин

Новости Беларуси. Елена Богдан – нередкий гость программы «Неделя» на СТВ по медицинской тематике в должности замминистра здравоохранения. Но сегодня совершенно иной повод для беседы. Именно она на неделе возглавила Белорусский союз женщин. БСЖ сегодня – это более 140 тысяч белорусок. О женском форуме в «Минск-Арене»: «Такой энергетики, единства взглядов я не встречала никогда» Игорь Позняк, СТВ:

Елена Леонидовна, мне кажется, тот самый женский форум, который собрал 13 тысяч (а может быть и больше) женщин на «Минск-Арене», совсем недавно стал если не переломным, то очень знаковым моментом во всей этой истории. Применительно к нынешней, не совсем простой ситуации, в чем сила женщин?

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Наверное, сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество. И голос женщины – это голос матери, которая всегда говорит о спокойствии и благополучии, о ладе, о дружбе, о мире, о любви. И наши женщины – это женщины, которые умеют говорить как ласково и тихо, так громко, принимая на себя ответственность за то, что происходит. И действительно, я тоже считаю, что этот форум был таким переломным моментом, потому что именно женщины абсолютно разных профессий, абсолютно разных возрастов, абсолютно разного, может быть даже какого-то духовно-нравственного воспитания – все собрались в одном зале. Понимаете, такого единства... Я даже не могу вам передать вот это состояние. Когда я была на сцене, такой энергетики, единства взглядов, единства духа я не встречала никогда. Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси

«Уважайте наш выбор. Услышьте нас, женщин» Почему это переломный момент? Потому что женщины заявили о том, что мы в состоянии сами решить свои проблемы, что мы знаем, что нам необходимо, что мы ответственны за наших детей. Посмотрите: вот, мы здесь, нас много, мы поддерживаем действующую власть, мы поддерживаем то, что сделано в нашей стране. Уважайте наш выбор. Мы его сделали. И посмотрите, сколько нас много – тех, кто сделал этот выбор. Уважайте его. Уважайте в стране, уважайте за рубежом. Услышьте нас, женщин. Мне кажется, форум имел не только такое значение внутри страны, но и за ее пределами. Потому что он показал, что есть и другая сторона медали, которую почему-то никто не хочет видеть. Ведь очень много комментариев шло под интернет-версией этого форума, комментариев из других стран, которые поддерживали то, что было заявлено на этом форуме. И они восхищались нашими женщинами, которые смело, открыто говорили на этой площадке то, что они думают, то, что они видят и то, что нужно сегодня нашему обществу: спокойствие, благополучие, сильная власть.

В Белорусском союзе женщин есть устойчивое обращение – мы друг к другу обращаемся «подруги» Игорь Позняк:

В очень важный для страны момент вы возглавили общественное объединение «Белорусский союз женщин». Какие задачи вы ставите перед собой и перед своими, как я сейчас подслушал, подругами, правильно говорить?

Елена Богдан:

Да. В Белорусском союзе женщин есть уже устойчивое обращение – мы друг к другу обращаемся «подруги». Наверное, высокий смысл есть в этих словах, потому что настоящих подруг, настоящих друзей, наверное, с возрастом больше не становится. И когда мы попадаем, вступаем в наш Белорусский союз женщин, мы ощущаем действительно поддержку. И поддержку не только в каких-то личных вопросах, но и в реализации каких-то акций. Это, может, нехорошее такое иностранное слово «консолидация», но это единение. Это единение тех женщин, которые могут и хотят что-то сделать в нашей стране. Посмотрите, какие замечательные акции сегодня показывали. А ведь они проходят повсеместно. И нам сегодня нужно учиться и перенимать друг у друга то, что мы делаем. Мы должны обновить состав, естественно, сохраняя преемственность. Мы должны идти дальше. И там, где сегодня нет «первичек», где не слышали о Белорусском союзе женщин, прежде всего среди молодых коллективов, среди предпринимателей, среди агропромышленного комплекса, мы тоже должны прийти и рассказать, что такое Белорусский союз женщин, и вовлечь их тоже в нашу работу, в наши акции и в наше женское братство.

Если бы не волнения вокруг политических событий, то опыт Республики Беларусь был бы поставлен в один ряд с опытом Швеции Игорь Позняк:

Последний вопрос, уже как к заместителю министра здравоохранения. Я очень хорошо помню вашу фразу на нашем ток-шоу в середине мая. Вы сказали: «Поживем – увидим». Пожили, увидели. Та самая стратегия, которую мы тогда избрали и из-за которой очень много критики услышали тогда в адрес нашей страны, и в ваш адрес, и в наш адрес. А сейчас мир сталкивается со второй волной пандемии. Как вы считаете, ту стратегию можно сейчас примерять, можно сейчас сказать, что действительно она была удачной? Елена Богдан:

Посмотрите, ведь похожим путем с Республикой Беларусь пошла Швеция. И возможно, если бы не политические события, даже не столько политические события, сколько волнения вокруг этих политических событий, подогреваемые Telegram-каналами, то опыт Республики Беларусь был бы поставлен в один ряд с опытом Швеции как один из самых успешных и эффективных опытов по борьбе с пандемией COVID.