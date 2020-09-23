Александр Лукашенко: обязуюсь отстаивать национальные интересы Беларуси, чего бы мне это ни стоило

Новости Беларуси. За всеми испытаниями белорусы не потеряли себя, а значит, способны самостоятельно строить страну, о которой мечтают. Об этом заявил Александр Лукашенко, принося клятву на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После церемонии инаугурации клятву на верность белорусскому народу и Президенту страны принесли военнослужащие. Присутствовали представители разных родов войск. Благодарность за преданность стране и защиту ее суверенитета военным выразил глава государства. Главнокомандующий также отметил, что неоднократные попытки проверить белорусскую армию на прочность разбились о железную подготовку наших солдат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здравствуйте, товарищи. Вступление в должность главы государства – это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы. Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови.

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Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет! В этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков, вызовов и угроз. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами обязуюсь отстаивать национальные интересы нашей страны, ее территориальную целостность, чего бы мне это ни стоило.

Да здравствуют наши славные защитники Отечества! Да здравствует наша любимая Беларусь! Ура!