Концерты, дегустации и полумарафон. О самых значимых мероприятиях в День города рассказала Ольга Чемоданова

Красивые даты принято отмечать с особым размахом. И если учитывать, что столице Беларуси исполнилось 955 лет, то неудивительно, что начали заниматься подготовкой уже давно. И столько всего приготовили. Главное – успеть везде побывать. Ведь в эти выходные Минск покажет всему миру свой политический, экономический, промышленный и культурный потенциалы. Подробности узнаем у нашей гостьи. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Ольга Войтенкова, ведущая:

Ольга, с праздником вас! Как мы знаем, отмечать юбилей начали за несколько дней до самого Дня города. Но все-таки основные события пройдут 10 и 11 сентября. Расскажите о самых значимых. О самых значимых мероприятиях в День города

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Очень сложно выделить самые значимые, потому что вся программа, которая запланирована на сегодня и завтра, по-своему уникальна, интересна и привлекательна. Нет сомнений в том, что жители нашего города, нашей столицы, а также гости (гостей будет очень много, особенно сегодня и завтра, конечно же) примут активное участие в тех интерактивных зонах, квестах, различных спортивных и культурных площадках, которые уже распахнули приветственно свои возможности для всех, кто сегодня находится в городе. День начался с возложения у обелиска «Минск – город-герой», и наши граждане, а это и молодежь, конечно же, в том числе и гости, которые прибыли к нам в столицу, руководство Мингорисполкома, общественные организации также приняли участие в возложении. «В парке Победы самый активный участник получит свой приз» Ольга Чемоданова:

В центре Минска сосредоточены основные развлекательные площадки, которые мы настоятельно рекомендуем посетить. Совсем рядом, у стелы, с 12:00 приглашает фестиваль «Минск молодежный». Это различные квесты, интерактивные площадки, розыгрыши, выступления заслуженных коллективов молодежных (конечно же, и студенческих). Мы в том числе предложим самым активным участникам наших мероприятий в городе поучаствовать в предложенных локациях, а для самого активного участника, который пройдет квест, согласно флаеру, который будем вручать у входа в парк Победы, будет разыгрываться приз – это горный велосипед с элементами защиты. В 19:00 на сцене в парке Победы самый активный участник получит свой приз.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Вы сказали про мероприятия, что в основном в центре будут происходить. Но мы знаем, что и другие районы вовлечены в торжества. Скажите, какие? Рыцарский турнир, научное шоу и соревнования спасателей. Какие еще сюрпризы приготовили ко Дню города? Ольга Чемоданова:

Безусловно. Мы никого не забыли – в каждом районе мы предлагаем какие-то свои программы. Сегодня мы сможем увидеть «Минск многогранный». Например, фестиваль науки пройдет в нашем Ботаническом саду Национальной академии наук, где будут представлены различные проекты, в том числе и молодых ученых. В Верхнем городе будут предложены театральные площадки, это и выступления актеров театров, и художественная галерея в том числе. Зеленая зона вдоль проспекта Победителей – это «Мінск старажытны» – окунуться в атмосферу Средневековья, увидеть рыцарский турнир. Не будем раскрывать все тайны, потому что это будет поистине интересно. В центре города это и Дворец спорта, где будет расположено много локаций, только спортивных – больше 50-ти. Это и «Минск олимпийский», олимпийский день так называемый.

Ольга Чемоданова:

В 11:30 от Кургана Славы байкеры из Беларуси и России стартовали к нам, в Минск. Тем самым мы закрываем мотосезон. В 13:00 – открытие большого олимпийского дня, в 12:00 состоялось открытие спортивных соревнований среди наших молодых спасателей. Байкеры возложили цветы на Кургане Славы и поехали ко Дворцу спорта закрывать сезон. Подробнее здесь. Дмитрий Потапович:

Касаясь темы спортивных мероприятий, 11 сентября стартует Минский полумарафон. Расскажите подробнее об этом. О Минском полумарафоне 11 сентября: «Предусмотрено все» Ольга Чемоданова:

В 2022 году изменили локацию Минского полумарафона – он стартует от стадиона «Динамо» в 09:00. Это будут забеги на 10 и 21 километр, в 12:00 будет забег на 5 километров. Что интересного – по центральным улицам Минска, будет музыкальное сопровождение. Предусмотрено все. Я думаю, что настроение будет хорошее. Самое главное, чтобы нас не подвела погода, и действительно, полумарафон состоится. В 13:00 будет проходить награждение.

«Будет дегустация различных блюд белорусской кухни» Ольга Чемоданова:

В воскресенье, 11 сентября, фестиваль народного творчества. Мы продолжаем поздравлять наших минчан с праздником у Дворца спорта. Хотелось бы остановиться и на гастрономической части. Конечно, хлеба и зрелищ – все должно быть гармонично. Мы предлагаем на территории Верхнего города – это будет дегустация различных блюд белорусской кухни. Большая городская ярмарка будет располагаться на площадке у Дворца спорта. Дмитрий Потапович:

Еще один вопрос, это очень важно для граждан – расскажите о мерах безопасности и о том, как можно добраться до основных локаций? О мерах безопасности во время празднования

Ольга Чемоданова:

Безусловно, правоохранительные органы, наша столичная милиция будут обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения всех мероприятий в городе. Будет соблюдаться пропускная система. Я думаю, что жители и гости нашего города привыкли к такому порядку. В целом все будет работать бесперебойно, и люди после праздничного фейерверка, который состоится в 23:00, смогут спокойно добраться домой, и проблем с этим не будет. Ольга Войтенкова:

Будет много мероприятий фольклорной направленности, и это здорово, что дань традициям отдается, особенно в Год исторической памяти. Концертная программа перед фейерверком состоится? Выступит группа «Корни»