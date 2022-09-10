Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй

Около 400 вагонов, 33 станции и 116 километров. Ежедневно Минский метрополитен посещают 800 тысяч человек. Это лишь еще одно доказательство, что сегодня без подземки уже невозможно представить нашу повседневную жизнь.

Но есть и те, для кого метро на протяжении многих лет является без малого вторым домом. Это наши машинисты. Именно они управляют составами, а также оценивают общую обстановку как в тоннеле, так и на станции.

Подземный летчик Алексей Кожемяко работает машинистом уже около 20 лет. Сложностей с выбором профессии не было. Отец до сих пор трудится в службе сигнализации и связи метрополитена, а дед многие годы отдал Белорусской железной дороге.

Алексей Кожемяко, машинист Минского метрополитена:

Поначалу, еще в молодости привлекала какая-то новизна, интерес, что находится под землей. Возможно, можно проводить параллели с теми же летчиками, подводниками. Так вышло, что оказался здесь.

Перед тем как сесть за штурвал электропоезда, каждый машинист должен сдать практический зачет – так называемый экзамен по отработке внештатных ситуаций на линии. Такие технические занятия проводятся на специальном тренажере, который полностью имитирует кабину машиниста.

Василий Заец, машинист-инструктор локомотивных бригад электродепо «Московское»:

Алексей, в данный момент мы находимся на станции, двери находятся в открытом положении. Давайте проиграем выход из случая. Что будем делать, если двери в поезде не закрываются?

Не закрылись двери в поезде. Проверяем автоматы. 21-й автомат пробуем восстановить. Восстановился. Закрываем двери. Двери закрыты. Отправляемся. Василий Заец:

Можно машинисту дать очень много задач. Если произошло падение человека на путь при въезде поезда на станцию. Дальше прорабатываются действия машиниста, если произошел пожар, задымление в вагоне. Прорабатываются действия машиниста, если поезд по какой-то причине остановился в тоннеле. Что машинист обязан делать. Перед отправлением весь подвижной состав находится в электродепо. Рядом с ним расположены парковые пути, по которым поезда двигаются в тоннели.

Александр Сороко, начальник электродепо «Московское»:

В депо имеется специальное устройство для подачи высокого напряжения на подвижной состав. Как только он выезжает на веер депо, происходит соединение башмака токоприемника с контактным рельсом, от которого подвижной состав запитывается высоким напряжением, и начинает движение. Таким образом выезжает на главные пути метрополитена.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас мы находимся в самом сердце депо – ремонтном корпусе. Именно здесь стоит весь подвижной состав в непиковое время. Кстати, каждый поезд перед отправкой проходит техническое обслуживание, в частности проверяют исправность оборудования и проводят санитарную обработку. Но не одни поезда ночуют в электродепо. Для машинистов здесь также есть зона отдыха. Именно здесь проводят время работники метро в ночные смены.

Алексей Кожемяко:

Здесь комната отдыха. В этой комнате при работе в ночную смену мы отдыхаем. Чтобы здесь отдохнуть, мы сначала приходим к дежурной, записываемся у нее. Там у нас отмечена каждому своя кровать, постель. Мы приходим, раздеваемся, принимаем душ, если нужно, чистим зубы.

А данная комната предназначена для приема пищи. Понятно, прием пищи, если ты принес его с собой из дома. Тут можно подогреть еду, попить чайку, посидеть, пообщаться с товарищами, посмотреть телевизор.

Более 15 лет жизни Алексей Кожемяко посвятил Автозаводской линии метро. С открытием третьей ветки решил попробовать для себя что-то новое. Защитные экраны на перронах и автоматическое ведение составов призваны на более высоком уровне обеспечить безопасность пассажиров и облегчить труд машинистов.

Алексей Кожемяко:

Мы находимся в кабине управления новых поездов. Кабина, в отличие от старых составов, стала намного просторнее. Намного приятнее здесь работать. Очень удобное сиденье. Из новинок, которые сразу бросаются в глаза, – отсутствие зеркал. Здесь зеркала электронные. Также в кабине есть кондиционер. Кондиционером оборудованы и салоны вагонов. Здесь есть система автоведения, вот ее экран. Она позволяет поезду, грубо говоря, самому прибывать на станцию, отправляться. Машинист только производит контроль над этим.

Максимальная скорость, до которой может разгоняться электропоезд, – 80 километров в час. Кстати, если вы думали, что он движется только по прямой, то это большое заблуждение. В тоннеле, как и на обычной трассе, есть подъемы, спуски и повороты. На каждом участке своя скорость. В новых поездах ее определяет система автоведения, если же она отключена, то машинист ориентируется на основе личного опыта и знаний.

Тем временем развитие и расширение Минского метрополитена не стоит на месте. Основная цель подземки – доставить пассажиров в максимально разные уголки нашей столицы. Так, в ноябре 2020-го было открыто четыре станции третьей линии метро. Каждая из них имеет свой уникальный дизайн и историю.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Даже станция «Ковальская слобода». Она построена на месте, где когда-то жили ковали, как говорят в Беларуси. То есть кузнецы. Было поселение кузнецов – отсюда и название «Ковальская слобода». Насколько много там красивой ковки, интересные люстры в виде вытинанок. Если брать «Юбилейную площадь», это яркая, современная хайтековская станция. Очень красивый элемент – это солнце. Это самая глубокая станция, самый длинный эскалатор.

Сейчас продолжается строительство трех новых станций Зеленолужской линии. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». На первой уже завершены основные монолитные работы. На станции «Неморшанский сад» устанавливают перекрытия. В помещениях продолжится внутренняя отделка и подготовка к размещению оборудования. «Слуцкий гостинец» готов на 20 %. Это будет конечная станция, длина которой вместе с оборотными тупиками составит полкилометра.

Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:

Работы на сегодня ведутся на всех объектах, всех станциях, перегонных тоннелях депо. Работают чуть более 800 человек ежедневно. Работы ведутся по графику. Выделенное финансирование на 2022 год будет отстроено в полном объеме.