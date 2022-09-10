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Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй

10 сентября 2022 11:59
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Около 400 вагонов, 33 станции и 116 километров. Ежедневно Минский метрополитен посещают 800 тысяч человек. Это лишь еще одно доказательство, что сегодня без подземки уже невозможно представить нашу повседневную жизнь.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-1

Но есть и те, для кого метро на протяжении многих лет является без малого вторым домом. Это наши машинисты. Именно они управляют составами, а также оценивают общую обстановку как в тоннеле, так и на станции.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-4

Подземный летчик Алексей Кожемяко работает машинистом уже около 20 лет. Сложностей с выбором профессии не было. Отец до сих пор трудится в службе сигнализации и связи метрополитена, а дед многие годы отдал Белорусской железной дороге.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-7

Алексей Кожемяко, машинист Минского метрополитена:
Поначалу, еще в молодости привлекала какая-то новизна, интерес, что находится под землей. Возможно, можно проводить параллели с теми же летчиками, подводниками. Так вышло, что оказался здесь.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-10

Перед тем как сесть за штурвал электропоезда, каждый машинист должен сдать практический зачет – так называемый экзамен по отработке внештатных ситуаций на линии. Такие технические занятия проводятся на специальном тренажере, который полностью имитирует кабину машиниста.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-13

Василий Заец, машинист-инструктор локомотивных бригад электродепо «Московское»:
Алексей, в данный момент мы находимся на станции, двери находятся в открытом положении. Давайте проиграем выход из случая. Что будем делать, если двери в поезде не закрываются?

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-16

Не закрылись двери в поезде. Проверяем автоматы. 21-й автомат пробуем восстановить. Восстановился. Закрываем двери. Двери закрыты. Отправляемся.

Василий Заец:
Можно машинисту дать очень много задач. Если произошло падение человека на путь при въезде поезда на станцию. Дальше прорабатываются действия машиниста, если произошел пожар, задымление в вагоне. Прорабатываются действия машиниста, если поезд по какой-то причине остановился в тоннеле. Что машинист обязан делать.

Перед отправлением весь подвижной состав находится в электродепо. Рядом с ним расположены парковые пути, по которым поезда двигаются в тоннели.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-19

Александр Сороко, начальник электродепо «Московское»:
В депо имеется специальное устройство для подачи высокого напряжения на подвижной состав. Как только он выезжает на веер депо, происходит соединение башмака токоприемника с контактным рельсом, от которого подвижной состав запитывается высоким напряжением, и начинает движение. Таким образом выезжает на главные пути метрополитена.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-22

Алеся Иванова, корреспондент:
Сейчас мы находимся в самом сердце депо ремонтном корпусе. Именно здесь стоит весь подвижной состав в непиковое время. Кстати, каждый поезд перед отправкой проходит техническое обслуживание, в частности проверяют исправность оборудования и проводят санитарную обработку.

Но не одни поезда ночуют в электродепо. Для машинистов здесь также есть зона отдыха. Именно здесь проводят время работники метро в ночные смены.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-25

Алексей Кожемяко:
Здесь комната отдыха. В этой комнате при работе в ночную смену мы отдыхаем. Чтобы здесь отдохнуть, мы сначала приходим к дежурной, записываемся у нее. Там у нас отмечена каждому своя кровать, постель. Мы приходим, раздеваемся, принимаем душ, если нужно, чистим зубы.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-28

А данная комната предназначена для приема пищи. Понятно, прием пищи, если ты принес его с собой из дома. Тут можно подогреть еду, попить чайку, посидеть, пообщаться с товарищами, посмотреть телевизор.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-31

Более 15 лет жизни Алексей Кожемяко посвятил Автозаводской линии метро. С открытием третьей ветки решил попробовать для себя что-то новое. Защитные экраны на перронах и автоматическое ведение составов призваны на более высоком уровне обеспечить безопасность пассажиров и облегчить труд машинистов.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-34

Алексей Кожемяко:
Мы находимся в кабине управления новых поездов. Кабина, в отличие от старых составов, стала намного просторнее. Намного приятнее здесь работать. Очень удобное сиденье. Из новинок, которые сразу бросаются в глаза, – отсутствие зеркал. Здесь зеркала электронные. Также в кабине есть кондиционер. Кондиционером оборудованы и салоны вагонов. Здесь есть система автоведения, вот ее экран. Она позволяет поезду, грубо говоря, самому прибывать на станцию, отправляться. Машинист только производит контроль над этим.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-37

Максимальная скорость, до которой может разгоняться электропоезд, – 80 километров в час. Кстати, если вы думали, что он движется только по прямой, то это большое заблуждение. В тоннеле, как и на обычной трассе, есть подъемы, спуски и повороты. На каждом участке своя скорость. В новых поездах ее определяет система автоведения, если же она отключена, то машинист ориентируется на основе личного опыта и знаний.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-40

Тем временем развитие и расширение Минского метрополитена не стоит на месте. Основная цель подземки – доставить пассажиров в максимально разные уголки нашей столицы. Так, в ноябре 2020-го было открыто четыре станции третьей линии метро. Каждая из них имеет свой уникальный дизайн и историю.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-43

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Даже станция «Ковальская слобода». Она построена на месте, где когда-то жили ковали, как говорят в Беларуси. То есть кузнецы. Было поселение кузнецов – отсюда и название «Ковальская слобода». Насколько много там красивой ковки, интересные люстры в виде вытинанок. Если брать «Юбилейную площадь», это яркая, современная хайтековская станция. Очень красивый элемент – это солнце. Это самая глубокая станция, самый длинный эскалатор.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-46

Сейчас продолжается строительство трех новых станций Зеленолужской линии. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». На первой уже завершены основные монолитные работы. На станции «Неморшанский сад» устанавливают перекрытия. В помещениях продолжится внутренняя отделка и подготовка к размещению оборудования. «Слуцкий гостинец» готов на 20 %. Это будет конечная станция, длина которой вместе с оборотными тупиками составит полкилометра.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-49

Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Работы на сегодня ведутся на всех объектах, всех станциях, перегонных тоннелях депо. Работают чуть более 800 человек ежедневно. Работы ведутся по графику. Выделенное финансирование на 2022 год будет отстроено в полном объеме.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй-52

Общая готовность новых станций сегодня составляет 50 %. К 2023 году планируется полностью укомплектовать их оборудованием. А к 2024-му – завершить все работы.

# Минское метро # общество # Алеся Иванова # Андрей Дроб # Василий Косовец # Фотофакт

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