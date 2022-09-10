Юлия Быкова о Дне города: «Этот праздник с детства был чем-то классным»

Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Отмечаем 955-летие Минска. И какой же праздник без артистов? В студии программы «Большой город» солистка группы «Аура» Юлия Быкова, участница проекта «Звезда на заводе». Получается, что группа, у которой в знаменитой песне слова Президента, в клипах снимаются Киркоров и Басков, будет выступать на цеховых подмостках? Это такая антизвездная терапия?

Юлия Быкова, солистка группы «Аура:

На самом деле вы очень сильно «удивили» цеховыми подмостками – опыт богатый. Наверное, самый напряженный момент был, когда мы работали в команде нашего кандидата в президенты в предвыборную кампанию в 2020 году. Как раз так оно и было. Я в качестве доверенного лица встречалась в коллективах, часто в цехах, на производственных площадках все происходило. После этого был небольшой импровизированный концерт. То есть после того, как мы пообщались, задавали друг другу вопросы, я пела несколько песен. Мне хотелось спеть, чтобы более неформальный оттенок придать встрече. Опыт богатый, и мы очень часто бываем на производственных площадках, ставится звук, все это делается вполне профессионально и красиво. Мне кажется, для людей, когда вижу реакцию, это очень классно, когда в твоей обычной жизни рабочей появляется что-то необычное, элемент праздничного действа. Это здорово. Екатерина Забенько:

«Аура» выступает на многих площадках. Мы видим, в том числе телеканал СТВ освещает многие мероприятия с вашим участием. Вас импровизированная, естественная площадка не удивит. В этом году в рамках проекта «Шаг к успеху» вы побывали в нескольких лагерях. Как встречают на местах? Юлия Быкова:

Это было классно! Я видела и у своих коллег по публикациям в соцсетях, что тоже было все замечательно. Дети – это настолько честная и открытая публика. Если им не нравится, они не будут реагировать. Если им нравится, то они будут реагировать на 100 %. Чувствуешь себя мощной рок-звездой, там потом автограф-сессия на полчаса еще. Екатерина Забенько:

Я уверена, что еще подпевают всем песням, знают наизусть. Это тоже, мне кажется, очень приятно.

Юлия Быкова:

Очень приятно. И танцуют, и прыгают. Мы там прыгали, танцевали. Отдали друг другу массу положительной энергетики. Екатерина Забенько:

Какие потом отзывы на предприятиях от тех людей, которые получают импровизированные концерты на рабочих местах?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Беларуси:

На самом деле проект замечательный. Давайте откровенно говорить. Для людей, которые работают на производственных площадках, звезда эстрады – это всегда небожитель, которого мы видим по телевизору, на больших концертных площадках. И прикоснуться, пообщаться... Они понимают, когда приезжают звезды нашей эстрады на производственные площадки, что помимо огромного таланта у этих людей обычная жизнь. Они точно такие же люди со своими вопросами, проблемами. Идет сплочение и понимание, что как на рабочих местах мы выполняем работу на процветание нашей страны, так и они как творческие люди делают все, чтобы было это процветание и комфорт в наших сердцах. Екатерина Забенько:

Юлия, говорим о Дне города. Какие ассоциации с этим праздником, где будете выступать? Юлия Быкова:

Мы с Женей коренные минчане, причем уже в третьем поколении, поэтому День города для нас – большой праздник.

Екатерина Забенько:

Кстати, «Минского мастера» надо вручить. Не хотите поучаствовать в проекте? Среди артистов не проводится? Александр Щекович:

Проект «Минский мастер» – это мастера, профессионалы своего дела. Екатерина Забенько:

Надо артистов тоже включить в эту номинацию. Александр Щекович:

Сложно, но сделаем.

Юлия Быкова:

Мы осилим.



Для нас всегда этот праздник с детства был чем-то классным. В принципе, всегда хорошая погода в это время. Я не помню, чтобы было совсем тяжело. Все городские активы, интерактивы, которые проводились, были очень интересными и позитивными. Когда мы уже стали артистами, когда нас начали приглашать на площадки концертные, оттенок был рабоче-профессиональный. Но для нас это всегда праздник. Мы всегда рады видеть людей, которые вышли на улицу, отдыхают, прекрасно себя чувствуют, с детьми, подпевают, танцуют, хлопают, радуются. Екатерина Забенько:

Не только звезда на заводе. Группа «Аура» на сцене тоже выступает регулярно. Проанонсируйте свой большой концерт 16 ноября. Юлия Быкова:

С удовольствием. 16 ноября мы делаем большой сольный концерт во Дворце спорта. Почему такая площадка? Очень часто наши зрители, слушатели, поклонники просили: дайте нам танцпол. Во Дворце Республики у нас был концерт, все хотели танцпол, но там обстановка не позволяла, там негде танцевать. Поэтому Дворец спорта. У нас будут все любимые песни, все хиты, которые люди знают, любят и просят. И, конечно, будет несколько премьер. Хочу пригласить всех минчан, может быть, кто-то приедет еще, в Минск, во Дворец спорта 16 ноября. Встретимся, попоем, потанцуем, спустим пар, все будет классно.