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70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу

15 января 2024 17:14
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Новости Беларуси. Присягу на верность стране и народу принесли молодые работники МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония прошла в знаковом месте – Зале воинской славы музея истории Великой Отечественной войны.

70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу-1

70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу-3

В присутствии старших товарищей, ветеранов МЧС и родственников молодые сотрудники министерства прочли слова клятвы. Это трепетный и важный момент в жизни каждого спасателя. Среди них работники Минского городского управления МЧС, научно-исследовательского института и авиации. Ритуал посвящения молодых спасателей состоялся в преддверии их профессионального праздника.

70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу-6

Дмитрий Селивончик, спасатель-пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 35:
С детства смотрел, как пожарные машины едут с мигалками, сиреной – очень нравилось. Занимался профессиональным спортом, и знакомые из МЧС знали, что мне это нравится, посоветовали, куда обратиться. Я пришел на службу в МЧС.

70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу-9

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Событие, знаковое для всего министерства. 70 молодых сотрудников пополнили ряды нашего ведомства. И вместе с нашими опытными работниками будут нести службу во благо защиты нашего Отечества и нашего народа.

Профессиональный праздник работники МЧС отмечают 19 января.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Худолеев # Новости Минска и Минской области

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