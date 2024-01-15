70 молодых сотрудников МЧС в Минске принесли присягу на верность стране и народу

Новости Беларуси. Присягу на верность стране и народу принесли молодые работники МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония прошла в знаковом месте – Зале воинской славы музея истории Великой Отечественной войны.

В присутствии старших товарищей, ветеранов МЧС и родственников молодые сотрудники министерства прочли слова клятвы. Это трепетный и важный момент в жизни каждого спасателя. Среди них работники Минского городского управления МЧС, научно-исследовательского института и авиации. Ритуал посвящения молодых спасателей состоялся в преддверии их профессионального праздника.

Дмитрий Селивончик, спасатель-пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 35:

С детства смотрел, как пожарные машины едут с мигалками, сиреной – очень нравилось. Занимался профессиональным спортом, и знакомые из МЧС знали, что мне это нравится, посоветовали, куда обратиться. Я пришел на службу в МЧС.