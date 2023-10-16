Химическая кастрация для всех педофилов. Нужны ли крайние меры против таких преступников?
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Алена Сырова, СТВ:
В независимости от того, подтвержден медицинский диагноз или не подтвержден, человек совершил преступление. Соответственно, он и должен отвечать. Вопрос в том, должна ли степень ответственности разниться. То есть если это совершал больной человек или если это совершал человек, полностью осознавая, что он делает.
Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:
Смотрите, мне кажется, вы немножечко перепутали понятия лиц, признанных невменяемыми в силу психической болезни. Но это совсем единицы. Все педофилы признаны вменяемыми. Вот те педофилы, 74 человека, о которых мы говорим, – это все лица, которые признаны способными...
Алена Сырова:
Они вменяемые, но у них есть расстройство в поведении.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я, готовясь к программе, разговаривал с большим количеством людей и задавал им вопросы: как они понимают ужесточение наказания в парламенте, как они понимают слово «кастрация» и как они понимают слово «педофил»? И все приблизительно понимают это одинаково: человек, которого задержали за какие-то развратные действия в отношении детей, будет кастрирован, потому что он педофил. Вот как понимает наше общество. А мы говорим о том, что у нас вот столько всяких историй. Еще раз говорю, я могу высказывать личное мнение. И мне кажется, что люди, которые совершают в светлом уме и памяти преступления в отношении ребенка, они должны понести куда большее наказание. И вот слово «кастрация», как мне кажется, к ним очень даже подходит.
Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:
Понимаете, могу по этому поводу высказаться. Смотрите, если уже делать абсолютно жесткое наказание за этот вид преступления, то подумайте, не повлечет ли за собой это совершение более тяжких преступлений, например, убийство, чтобы скрыть свою причастность к совершению преступления против половой неприкосновенности.
Кирилл Казаков:
Можно же поспорить в этой истории. То есть у нас в стране смертная казнь, она же не увеличила количество преступлений.
Роман Сидоренко:
Но ведь и не так много людей совершают такие ужасные преступления, за которые предусмотрена смертная казнь.
Кирилл Казаков:
Либо же мы много чего не знаем, потому что некоторые преступления длятся десятилетиями и потом выявляются.
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