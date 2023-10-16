Химическая кастрация для всех педофилов. Нужны ли крайние меры против таких преступников?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели. Алена Сырова, СТВ:

В независимости от того, подтвержден медицинский диагноз или не подтвержден, человек совершил преступление. Соответственно, он и должен отвечать. Вопрос в том, должна ли степень ответственности разниться. То есть если это совершал больной человек или если это совершал человек, полностью осознавая, что он делает.

Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:

Смотрите, мне кажется, вы немножечко перепутали понятия лиц, признанных невменяемыми в силу психической болезни. Но это совсем единицы. Все педофилы признаны вменяемыми. Вот те педофилы, 74 человека, о которых мы говорим, – это все лица, которые признаны способными... Алена Сырова:

Они вменяемые, но у них есть расстройство в поведении. Кирилл Казаков, СТВ:

Я, готовясь к программе, разговаривал с большим количеством людей и задавал им вопросы: как они понимают ужесточение наказания в парламенте, как они понимают слово «кастрация» и как они понимают слово «педофил»? И все приблизительно понимают это одинаково: человек, которого задержали за какие-то развратные действия в отношении детей, будет кастрирован, потому что он педофил. Вот как понимает наше общество. А мы говорим о том, что у нас вот столько всяких историй. Еще раз говорю, я могу высказывать личное мнение. И мне кажется, что люди, которые совершают в светлом уме и памяти преступления в отношении ребенка, они должны понести куда большее наказание. И вот слово «кастрация», как мне кажется, к ним очень даже подходит.