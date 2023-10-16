Контактный зоопарк, новая входная брама и поместье Деда Мороза. Узнали, как изменится Беловежская пуща

Новости Беларуси. В Национальном парке «Беловежская пуща» началась масштабная реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительные работы развернулись у входной группы – отныне встречать туристов будут по-новому. Впрочем, это лишь старт большой перезагрузки. Согласно концепции развития, до 2030 года может измениться облик поместья беловежского Деда Мороза, знаменитой царской поляны, а еще на территории парка появится своя туристическая деревня. В распоряжении нашего телеканала – эксклюзивные кадры проекта. Репортаж – Кристины Протосовицкой.

Во время своего визита в Брестскую область Александр Лукашенко получил альбом с готовыми эскизами обновления Национального парка «Беловежская пуща». Долгое время о том, что внутри, знал только ограниченный круг людей: глава государства, архитекторы и инициатор конкурса по ребрендингу – Брестский облисполком.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Осенний ветер перемен добрался и до Беловежской пущи. Все, кто хоть раз был в Национальном парке, сейчас крайне удивлены. От прежнего входа не осталось и камня. Большие строительные работы, чтобы создать новый туристический бренд Беларуси.

Тревел-бренд сегодня решает все. То, что будет разлетаться в тысячах онлайн-открыток с обратным адресом Беловежская пуща. Входная брама с инфоцентром, сувенирной лавкой и пунктом проката полностью меняет облик. Из 10 заявок – в финале дизайн-проект архитектора Виктора Юрко. Концепция – без революции, плавный переход к современным формам. А содержание – это только природные материалы: дерево, металл, камень.

Виктор Юрко, главный архитектор проекта, директор бюро архитектуры и дизайна:

Основная задача проекта, первое – это сохранение наследия: сохранение и приумножение. И второе – это маркетинг: привлечение туристов, аутентичность, узнаваемость. У нас получилось сохранить в въездной группе самое основное – башню – то что узнается в первую очередь. Правая башня у нас осталась существующей – аутентичной. А левую сделали в другом виде – стилизованная Каменецкая башня.

Строительные работы в самом разгаре. Площадку уже расчистили. Новую входную браму завершат к зимним праздникам – это главное условие. Впрочем, беловежский Дед Мороз тоже удивит в новом сезоне. На месте печки для блинчиков – стройплощадка. Ряды в форме подковы перестраивают, как и кафе рядом. В едином стилистическом решении.

Александр Семенюк, начальник отдела обслуживания зданий, территорий и строительства Национального парка «Беловежская пуща»:

Все делается для развития туристического потенциала. Мы планируем ввести объект в ноябре текущего года. Процент готовности составляет порядка 80. На финише кровельные работы, ведутся работы по благоустройству.

А вот в планах – и полное обновление поместья беловежского Деда Мороза. В распоряжении СТВ эксклюзивные кадры, как будет выглядеть центральная усадьба волшебника. В основу концепции – описания жилья Деда Мороза из славянских сказок.

Только за этот год Национальный парк посетили более 300 тысяч туристов, из них иностранных гостей – свыше 60 тысяч. Новый подход – 2/3 вольеров сделали более открытыми, где можно увидеть обителей реликтового леса практически в естественной среде обитания.

Оксана Богалейша, начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы Национального парка «Беловежская пуща»:

Если взять экскурсионные вольеры, можно сказать, что такое направление интересное, как контактный зоопарк. Мы хотели сделать что-то подобное и у нас в Беловежской пуще, чтобы не рассматривали животных издалека, а могли подойти и рассмотреть все близко.

Сделать отдых более интерактивным, познавательным и комфортным для семейных групп – одно из поручений главы государства. Национальные парки, бесспорно, бренды страны, но время берет свое – все нуждается в перезагрузке. Например, Национальный парк «Беловежская пуща» последний раз обновляли в 2009 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Необходимо уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха. С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте над расширением спектра предоставляемых услуг, экологического и познавательного туризма. В последнее посещение Беловежской пущи мы с губернатором Брестской области обсудили вопрос расширения таких услуг. Надо отдать должное, Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширять. Уже существует концепция развития Национального парка до 2030 года, которая включает 15 объектов. В их числе резиденция Деда Мороза. А также обновление Царской поляны и строительство туристической деревни в урочище Плянта на 17 гостевых домов.

Александр Семенюк:

Примерно такая задумка с минимальным воздействием на ландшафт, пущу с применением природных материалов. Существует потребность у туристов в размещении непосредственно в природных комплексах. Будут обособленные группы – по 3-4 домика, баня, места отдыха и единения с природой.