Учёный: принудительное лечение педофилов – это не кастрация, а гормональная терапия
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Алена Сырова, СТВ:
Хорошо, давайте разбираться в поправках, педофилов в Беларуси будут лечить. Речь идет о ком? О тех, кто психически…
Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:
О тех, кому установлен диагноз педофилия.
Алена Сырова:
Проверять будут на предмет постановки диагноза всех, кто совершил подобное преступление?
Наталия Громова:
Насколько я знаю, на сегодня да. Судом будет устанавливаться экспертиза в отношении каждого, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Кирилл Казаков, СТВ:
А как будут поступать в отношении тех, кто не признан педофилом, но при этом совершил такое надругательство, предположим, даже в социальной сети?
Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:
Они будут отбывать наказание на общих условиях. По отбытии уголовного наказания за ними будет установлен превентивный надзор и не более того. То есть лица, которым не установлен диагноз педофилия, не нуждаются в особом медицинском лечении, наблюдении. Но за ними будет установлен строгий контроль со стороны органов внутренних дел.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, что такие люди, попадая в тюрьму, свое получат немного другими законами. Если мы говорим, что у нас может быть установлена химическая кастрация в отношении педофилов, то это только в отношении тех, кто заболел.
Алена Сырова:
А вообще, насколько это эффективная мера?
Наталия Громова:
Давайте только мы будем красиво и правильно выражаться: гормональная терапия.
Кирилл Казаков:
Мы по-журналистски, если мы начинаем говорить о том, что они подвергнутся гормональной терапии, это одна история. А когда ты говоришь о том, что они будут кастрированы даже химически…
Наталия Громова:
Не будут. Они будут иметь влияние только в момент приема препарата. Они не кастрируются. Идет подмена понятий. Кастрация – это значит удаление. Нет. Здесь только на период принятия препаратов. Это может быть длительный период. Он не установлен. По мере возникновения влечения. Есть влечение – есть лечение. Лечение условно в зависимости от тяжести, различными препаратами, которые вообще антиандрогенны. И на сегодня, если мы говорим про причины педофилии, не установлено, что у них большой выброс тестостерона, поэтому антиандрогенная терапия, гормональная, будет просто в момент приема препарата снижать влечение, но не снижать проблему, которая находится в голове.
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