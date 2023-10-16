Учёный: принудительное лечение педофилов – это не кастрация, а гормональная терапия

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, давайте разбираться в поправках, педофилов в Беларуси будут лечить. Речь идет о ком? О тех, кто психически… Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

О тех, кому установлен диагноз педофилия. Алена Сырова:

Проверять будут на предмет постановки диагноза всех, кто совершил подобное преступление? Наталия Громова:

Насколько я знаю, на сегодня да. Судом будет устанавливаться экспертиза в отношении каждого, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кирилл Казаков, СТВ:

А как будут поступать в отношении тех, кто не признан педофилом, но при этом совершил такое надругательство, предположим, даже в социальной сети?

Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:

Они будут отбывать наказание на общих условиях. По отбытии уголовного наказания за ними будет установлен превентивный надзор и не более того. То есть лица, которым не установлен диагноз педофилия, не нуждаются в особом медицинском лечении, наблюдении. Но за ними будет установлен строгий контроль со стороны органов внутренних дел. Кирилл Казаков:

Я понимаю, что такие люди, попадая в тюрьму, свое получат немного другими законами. Если мы говорим, что у нас может быть установлена химическая кастрация в отношении педофилов, то это только в отношении тех, кто заболел. Алена Сырова:

А вообще, насколько это эффективная мера?