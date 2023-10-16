«Мы перестали об этом молчать». Выявляемость педофилов выросла в 28 раз с 2012-го – с чем это связано?

Алена Сырова, СТВ: Приводили публично в статистике, что если 10 лет назад было 28 таких преступлений выявлено, то сейчас в 100 раз больше.

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу « По существу ». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Алена Сырова: Кто-то считает, что это отрицательная динамика, я считаю, что она положительная в том смысле, что значит, что мы выявляем больше таких преступлений, значит меньше замалчивается.

Ян Роговцов, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Совершенно верно было сказано, что это все-таки положительная динамика. Связано это с тем, что мы перестали об этом молчать. Мы пошли в школы, в трудовые коллективы, пришли к педагогам, родителям. Мы стали озвучивать эту проблему, учить наших детей, как вести себя в интернете, как говорить и кому говорить, что с тобой случилась беда. Люди пошли. Неважно, к милиционеру ребенок пришел, дома маме сказал, учителю, врачу. Неважно, кому он сказал, но он сказал. У нас есть национальный механизм, который разработан и эффективно действует на территории нашей страны. И каждый государственный орган согласно данному национальному механизму знает, что делать, когда к нему пришел ребенок со своей бедой. Я поправлю вас, конечно, не в 100 раз возросло количество преступлений. В 28 раз с 2012 года.

Кирилл Казаков:

Это то, что мы знаем на настоящий момент, к сожалению.

Ян Роговцов:

Как правильно было обозначено, это не рост преступлений, преступности. Это рост выявляемости этих преступлений. Это указывает на то, что мы двигаемся в правильном направлении.

Кирилл Казаков:

Я вопрос параллельно задам. Я прекрасно понимаю, что интернет дал возможность и совершать преступлений больше, потому что в социальных сетях детей вовлекают: покажи мне себя, сфотографируй, сделай глупость какую-то. Плюс ко всему дети, понимая прекрасно, приходят к родителям – говорят, к школьным психологам – говорят. Но интернет увеличил эту статистику или же мы просто убедили семьи, что там надо раскрывать?