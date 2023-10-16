В МВД Беларуси рассказали, как выглядит социальный портрет педофила

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Кирилл Казаков, СТВ:
Педофилы чаще всего из каких социальных слоев? Как мы разговаривали, когда у нас вопрос касался Министерства образования, мы говорили о начале вступительной кампании, учебного года, говорили, что есть ситуации. Это школы, там доступ к детям.
Ян Роговцов, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Как показывает статистика, социальный портрет педофила выглядит следующим образом. Опять же, это не все, это как правило. Ранее судимый, имеет среднее специальное образование. Это человек неженатый либо разведенный. Имеет общие рабочие специальности. Вот так.
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