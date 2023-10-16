В МВД Беларуси рассказали, как выглядит социальный портрет педофила

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Кирилл Казаков, СТВ:

Педофилы чаще всего из каких социальных слоев? Как мы разговаривали, когда у нас вопрос касался Министерства образования, мы говорили о начале вступительной кампании, учебного года, говорили, что есть ситуации. Это школы, там доступ к детям.