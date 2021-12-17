«Сохраняет своё качество сотни лет». Вот какой носитель информации работники кино считают самым надёжным

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Юрий, вы сказали, что «Беларусьфильм» славится своим наследием. Помните, несколько лет назад стало очень модным, когда реставрировали старые фильмы, придавали цвета? У вас есть такие идеи, что-нибудь делать с фильмами, которые у нас снимались? Чтобы их как-то оживить и придать им второе дыхание.

Юрий Игруша, продюсер, сценарист, ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Дело в том, что процесс реставрации сейчас, наоборот, получает большое развитие. Потому что часть фондов киностудии старых фильмов находится на кинопленке и требуют оцифровки. На сегодня есть новые программы, которые позволяют реставрировать эти фильмы. Процесс реставрации – это довольно трудоемкое и дорогое дело. Но тем не менее на сегодня есть целая государственная программа по реставрации. Алена Родовская:

Сколько хранится эта пленка, прежде чем можно успеть оцифровать ее и сохранить фильм?