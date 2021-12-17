«Сохраняет своё качество сотни лет». Вот какой носитель информации работники кино считают самым надёжным
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юрий, вы сказали, что «Беларусьфильм» славится своим наследием. Помните, несколько лет назад стало очень модным, когда реставрировали старые фильмы, придавали цвета? У вас есть такие идеи, что-нибудь делать с фильмами, которые у нас снимались? Чтобы их как-то оживить и придать им второе дыхание.
Юрий Игруша, продюсер, сценарист, ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Дело в том, что процесс реставрации сейчас, наоборот, получает большое развитие. Потому что часть фондов киностудии старых фильмов находится на кинопленке и требуют оцифровки. На сегодня есть новые программы, которые позволяют реставрировать эти фильмы. Процесс реставрации – это довольно трудоемкое и дорогое дело. Но тем не менее на сегодня есть целая государственная программа по реставрации.
Алена Родовская:
Сколько хранится эта пленка, прежде чем можно успеть оцифровать ее и сохранить фильм?
Юрий Игруша:
Это зависит от условий хранения. Для этого существует архив в Дзержинске, где специальные температурные условия. Все основные пленки хранятся там. Так же есть в России – Белые Столбы. Это специально оборудованное хранилище.
Пленка считается на сегодня самым лучшим носителем информации. Лучше, чем винчестер, чем какие-то накопители. Кинопленка сохраняет свое качество сотни лет. И сейчас даже американский кинематограф хранит все свои материалы на кинопленке. Специально переводится в хранилище на кинопленку.
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