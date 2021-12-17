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Прокурор высказался о суде над Эдуардом Пальчисом

17 декабря 2021 13:21
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Новости Беларуси. Фигуранты августовских событий 2020 года продолжают нести ответственность за свои преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 декабря в Минском городском суде приговор озвучили Эдуарду Пальчису. Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. И приговорили к 13 годам колонии усиленного режима.  

Белорусский блогер Эдуард Пальчис приговорен к 13 годам лишения свободы.  

Прокурор высказался о суде над Эдуардом Пальчисом-1

Александр Романович, прокурор отдела прокуратуры Минска:  
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор. На основании части 3 статьи 130, части 1 статьи 293, части 1 статьи 342 и части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь Пальчису по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.  

# Акции протеста # общество # Эдуард Пальчис # Александр Романович # Фотофакт

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