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Президент Беларуси наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов

17 декабря 2021 13:16
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Новости Беларуси. 17 декабря стало известно о награждении космонавта Олега Новицкого орденом Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси.  

Президент Беларуси наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов-1

Отмечены его значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей. Олег Новицкий – наш земляк. Уроженец Червеня в космосе побывал трижды. На орбите он провел 531 сутки 6 часов 58 минут. В полет с собой он не забывал брать флаг Беларуси, «в знак почета и уважения к родной земле, близким людям». 

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Фотофакт

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