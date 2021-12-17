Президент Беларуси наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов

Отмечены его значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей. Олег Новицкий – наш земляк. Уроженец Червеня в космосе побывал трижды. На орбите он провел 531 сутки 6 часов 58 минут. В полет с собой он не забывал брать флаг Беларуси, «в знак почета и уважения к родной земле, близким людям».

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