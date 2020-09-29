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11 видов пособий. Какую поддержку оказывают многодетным семьям в Беларуси?

29 сентября 2020 15:48
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Новости Беларуси. Необходимая поддержка. Более 15 тысяч семей Минской области уже воспользовались выплатами по программе «Семейный капитал», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

11 видов пособий. Какую поддержку оказывают многодетным семьям в Беларуси?-1

В регионе, как и во всей стране, социальная поддержка многодетных семей – в приоритете. Сегодня существуют 11 различных видов помощи для семей с детьми, в том числе по материнству, временной нетрудоспособности и семейные пособия.

Всего на выплату семьям с детьми в 2020 году пошло около 44 миллионов рублей.

11 видов пособий. Какую поддержку оказывают многодетным семьям в Беларуси?-4

11 видов пособий. Какую поддержку оказывают многодетным семьям в Беларуси?-6

Вероника Гулевич, заместитель начальника Управления пенсионного обеспечения Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
В Минской области на сегодня численность получателей пособий – 17 601 человек. Что касается временно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан, то на них государственное пособие распространяется при наличии уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование в Республике Беларусь.

11 видов пособий. Какую поддержку оказывают многодетным семьям в Беларуси?-9

Тамара Красовская, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Программа семейного капитала зарекомендовала себя очень позитивно. Увеличивается с каждым годом количество рожденных детей. У нас уже воспользовалось более 3,5 тысяч семей на строительство жилья, более тысячи воспользовались этими деньгами для того, чтобы обучить своих детей.

11 видов пособий. Какую поддержку оказывают многодетным семьям в Беларуси?-12

Также можно обратиться и за адресной социальной помощью. Ее в Минской области в 2020 году получили 15 тысяч семей.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Вероника Гулевич # Тамара Красовская # Фотофакт

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