Наше мнение другое. Ветераны Минского областного объединения инвалидов возмущены публикацией, вышедшей в газете «Вместе!»

В тексте автор приводит высказывания людей – цитата – «супраць гвалтоўных дзеянняў сілавых структур у адносінах да мірнага насельніцтва Беларусі». Одно из них – заместителя председателя Белорусского товарищества инвалидов по зрению.

Новости Беларуси. Ветераны Минского областного объединения инвалидов – участников локальных войн «Тюльпан» возмущены публикацией, вышедшей в газете «Вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это издание Министерства труда и Белорусского общества инвалидов.

Эти слова, а также, по их мнению, общий негативный фон публикации члены объединения посчитали оскорбительными, ведь среди озвученных 600 тысяч человек многие имеют мнение, отличное от высказанного в журналистском материале.

Владимир Круглик, председатель ревизионной комиссии Минского областного общественного объединения инвалидов – участников локальных войн: Статья вызвала негодование в том плане, что я являюсь патриотом. Инвалиды, о которых там было сказано, в этой газете – 600 тысяч. Мы себя к этим 600 тысячам не относим, потому что мы патриоты, мы за единую, процветающую, крепкую Беларусь.

Николай Самонов, председатель Минского областного общественного объединения инвалидов – участников локальных войн:

Мы сегодня на нашем открытом круглом столе постановили просить, чтобы на первой странице наше решение было напечатано точно так же. Наше мнение – оно другое мнение, поэтому два мнения должно быть – их мнение, и наше общественное мнение.

Добавим, на встречу с членами объединения приглашали представителей издания, однако те не пришли.