Владимир Путин: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре и имеют под собой прочный фундамент

В прочности союзных отношений Беларуси и России убежден Владимир Путин. 29 сентября, обращаясь к экспертному сообществу двух стран во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России, российский лидер отметил, что никакие политические инсинуации не способны повлиять на наше проверенное годами партнерство.

Владимир Путин, президент России:

Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре и имеют под собой прочный фундамент. Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века, культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история.

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Руководство России и Беларуси заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга.