«Состоялись интенсивные деловые переговоры». Предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Стороны подвели предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стороны подвели предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подписано семь соглашений о сотрудничестве между правительством Беларуси и регионами России. Будут реализованы совместные проекты с Башкортостаном, Кабардино-Балкарией, Республикой Коми, Самарской и Курской областями, Ямало-Ненецким автономным округом и Ставропольским краем.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Состоялись интенсивные деловые переговоры. Делегации многочисленных регионов Российской Федерации побывали в Республике Беларусь накануне его проведения и в настоящее время продолжают находиться в нашей стране, проводя переговоры в многочисленных предприятиях и организациях республики. Подписанные документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров в социально-гуманитарной сфере. Очевидно, что наши государства имеют огромный потенциал для дальнейшего развития двусторонних связей.
Заключены также порядка 70 коммерческих соглашений. Их общая сумма превысила 700 миллионов долларов. Новые контракты – дополнительный импульс для развития торговли между нашими странами. Благодаря подписанным на площадке VII Форума документам, стоит ожидать ощутимого эффекта в научно-техническом сотрудничестве и промышленности.
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