«Состоялись интенсивные деловые переговоры». Предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Стороны подвели предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписано семь соглашений о сотрудничестве между правительством Беларуси и регионами России. Будут реализованы совместные проекты с Башкортостаном, Кабардино-Балкарией, Республикой Коми, Самарской и Курской областями, Ямало-Ненецким автономным округом и Ставропольским краем.