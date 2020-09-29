Александр Лукашенко: должны больше внимания уделять обеспечению информационной безопасности Союзного государства

Новости Беларуси. Первостепенная задача союзных отношений – сохранение сложившейся динамики. Об этом 29 сентября заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первостепенная задача союзных отношений – сохранение сложившейся динамики. Об этом 29 сентября заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стажировки, форумы и конференции помогут укрепить братские связи. Что касается уже традиционных для Беларуси и России векторов сотрудничества, здесь важно удержать сложившуюся динамику. Уделить внимание нужно безопасности общего информационного поля, развивать сотрудничество в промышленном, аграрном и культурном секторах. При этом глава государства подчеркивает важность последовательного выполнения взятых на себя обязательств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Считаю, что в рамках ближайших форумов мы должны больше внимания уделять вопросам сотрудничества в информационном пространстве и обеспечению информационной безопасности Союзного государства. В июне 2020 года подписано Соглашение о взаимном признании виз, реализация которого позволит повысить транзитную, туристическую, инвестиционную привлекательность наших стран. Правительствам удалось найти компромиссы в вопросах поставок нефти в этом году, строительства БелАЭС, изменения условий государственного кредитования.
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Вместе с тем еще немало задач ждут своего решения. Одна из основных – создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования. Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность.
Однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства. Позиция Беларуси была и остается стабильной и предсказуемой, она ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, в данной ситуации голос форума услышат правительства обеих стран. И он будет способствовать решению этих задач.
В эти минуты участники пленарного заседания продолжают диалог. Стороны подводят предварительные итоги работы. На площадке Форума предполагается подписание ряда контрактов. Предполагаемая сумма коммерческих соглашений – 700 миллионов долларов.