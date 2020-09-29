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Александр Лукашенко: должны больше внимания уделять обеспечению информационной безопасности Союзного государства

29 сентября 2020 11:37
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Новости Беларуси. Первостепенная задача союзных отношений – сохранение сложившейся динамики. Об этом 29 сентября заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: должны больше внимания уделять обеспечению информационной безопасности Союзного государства-1

Стажировки, форумы и конференции помогут укрепить братские связи. Что касается уже традиционных для Беларуси и России векторов сотрудничества, здесь важно удержать сложившуюся динамику. Уделить внимание нужно безопасности общего информационного поля, развивать сотрудничество в промышленном, аграрном и культурном секторах. При этом глава государства подчеркивает важность последовательного выполнения взятых на себя обязательств.

Александр Лукашенко: должны больше внимания уделять обеспечению информационной безопасности Союзного государства-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Считаю, что в рамках ближайших форумов мы должны больше внимания уделять вопросам сотрудничества в информационном пространстве и обеспечению информационной безопасности Союзного государства. В июне 2020 года подписано Соглашение о взаимном признании виз, реализация которого позволит повысить транзитную, туристическую, инвестиционную привлекательность наших стран. Правительствам удалось найти компромиссы в вопросах поставок нефти в этом году, строительства БелАЭС, изменения условий государственного кредитования.  

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Вместе с тем еще немало задач ждут своего решения. Одна из основных – создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования. Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность.

Александр Лукашенко: должны больше внимания уделять обеспечению информационной безопасности Союзного государства-7

Однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства. Позиция Беларуси была и остается стабильной и предсказуемой, она ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, в данной ситуации голос форума услышат правительства обеих стран. И он будет способствовать решению этих задач.  

В эти минуты участники пленарного заседания продолжают диалог. Стороны подводят предварительные итоги работы. На площадке Форума предполагается подписание ряда контрактов. Предполагаемая сумма коммерческих соглашений – 700 миллионов долларов.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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