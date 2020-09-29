Делегация Брянской области посетила несколько объектов в Гомельской области. И вот какие впечатления остались от визита

Новости Беларуси. Сегодня, 29 сентября, россиян встречали на юго-востоке страны. Делегация Брянской области по пути в Минск посетила целый ряд объектов у своих соседей – в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товарооборот между двумя регионами с начала года превысил 100 миллионов долларов. Причем три четверти этого объема – белорусский экспорт.

Традиционно регионы сотрудничают в сфере машиностроения. Совместное предприятие «Брянсксельмаш» – «дочка» белорусского «Гомсельмаша» – второе по мощности предприятие в России. В 2020 году там планируют реализовать свою продукцию на сумму свыше 4 миллиардов российских рублей.

Также уже сегодня представителями Гомельской и Брянской областей начаты переговоры о совместном проекте в сфере поставок белорусских калийных удобрений.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Один из вопросов, который прозвучал, это и по нашему предприятию петриковскому, чтобы совместно работать по транспортировке удобрений, которые сегодня имеют для нас важное значение. Поэтому и дальше мы будем продолжать сотрудничество в различных направлениях. Конечно, у нас есть общие интересы.

Губернаторы регионов посетили также мемориал в деревне Ола, полностью сожженной во время Великой Отечественной войны. Память и общая история – то, что по-прежнему объединяет жителей соседних областей.

Созданный при поддержке Александра Лукашенко памятник всего за несколько месяцев посетили десятки тысяч человек. Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:

И кто бы что сегодня не говорил на Западе о том, какой была эта война, как она велась, сегодня никто не может найти объяснения этим зверствам. Это именно та наша общая память, которую мы никогда не должны забыть. Мы всегда должны помнить о том, что пережили наши народы.