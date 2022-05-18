Экономят, чтобы дожить до зарплаты. Как изменилась жизнь поляков? Результаты опроса

Как выяснилось, около 40 % поляков перестали откладывать деньги, потому что уже не могут себе этого позволить. Более 25 % сказали, что им пришлось сократить свои ежедневные расходы, чтобы дожить до зарплаты. Из-за высоких цен на бензин поляки стали гораздо реже ездить на машинах. В этом признались 35 % опрошенных. Каждый пятый поляк, а это 18 %, отказался брать кредит, боясь, что не сможет его погасить. 17 % жителей страны предпочитают тратить деньги на покупки, а не держать их на счету, так как опасаются, что они обесценятся.