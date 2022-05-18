Экономят, чтобы дожить до зарплаты. Как изменилась жизнь поляков? Результаты опроса
Европейцы все больше страдают от экономического кризиса. Так, стремительный рост цен в Польше резко изменил привычный уклад жизни жителей страны. Это показал опрос, проведенный польской аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось, около 40 % поляков перестали откладывать деньги, потому что уже не могут себе этого позволить. Более 25 % сказали, что им пришлось сократить свои ежедневные расходы, чтобы дожить до зарплаты. Из-за высоких цен на бензин поляки стали гораздо реже ездить на машинах. В этом признались 35 % опрошенных. Каждый пятый поляк, а это 18 %, отказался брать кредит, боясь, что не сможет его погасить. 17 % жителей страны предпочитают тратить деньги на покупки, а не держать их на счету, так как опасаются, что они обесценятся.
Вдвое вырос уровень бедности в Чехии. По данным статистического управления, количество людей с низкими доходами за год выросло с 9 % до 16 %. Согласно исследованиям, каждая шестая чешская семья находится на грани нищеты.
Потуже затянуть пояса придется и британцам. Им сообщили о резком повышении цен на коммунальные услуги. Все из-за роста тарифов на энергоносители. Так, газ подорожал почти на 67 %. И еще одна неприятная новость – уровень инфляции в стране побил 35-летний рекорд, достигнув 9 %. В правительстве людям посоветовали больше работать.