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Преданность под грифом «секретно»: чем занимались собаки на войне. Анонс «Специального репортажа»

05 марта 2020 07:52
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Новости Беларуси. Сколько «кличек» особенных солдат затерялось в хаосе Великой Отечественной, почему собак-диверсантов так боялись фашисты, где в Беларуси появится памятник хвостатым героям?   

Преданность под грифом «секретно»: чем занимались собаки на войне. Анонс «Специального репортажа»-1

О подвиге с пометкой «собачье дело» очередная серия из цикла «Специальный репортаж» на СТВ.   

Подробнее – в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Ксения Худолей # Татьяна Андреева # Фотофакт

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