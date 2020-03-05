Чем заменить румяна и подводку для глаз? Полезные лайфхаки по макияжу

Дарья Секерич, корреспондент:

В современном мире полноценный макияж можно сделать при помощи теней и помады. Какая косметика является взаимозаменяемой, без каких косметических средств можно обойтись?

Как правило, подбор оттенков помады и румян – задача не из лёгких. Но, можно сделать проще – нанести помаду на скулы вместо румян. Кремовую текстуру помады легко растушевывать. В то же время румяна, особенно если они яркие, можно использовать в макияже губ.

Вероника Волчок, маркетолог, визажист:

Если мы рассмотрим, например, что-то более розовое, то мы можем ее использовать, как румяна. Это будет очень гармонично смотреться, когда губы и щечки в одной цветовой гамме.

Если это что-то более коричневое, можно сделать, например, скульптуру или использовать как бронзер. Это всегда придаст более такой здоровый ухоженный вид лицу и немного придаст рельеф. Немного на руку, чтобы не переборщить, переносим на щечки, распределяем и чтобы у нас было все в одной цветовой гамме, немного добавляем на губы.

Хайлайтер периодически я использую как тени – можно так делать? Вероника Волчок:

Можно. Главное – чтобы не использовать компактные тени вместо хайлайтера, потому что там частицы крупнее и они будут подчеркивать только текстуру кожи. Если даже кожа идеальная, можно ее просто напрочь испортить, если использовать тени не по назначению. Но с кремовыми тенями как раз наоборот. Если использовать кремовые тени в правильном оттенке «шампанского» на скулы, получится очень красиво и естественное влажное свечение.

Тушь – ещё один универсальный продукт – ей можно прорисовать глаза. Проведите кисточкой по баночке от туши и нанести вместо подводки. Вероника Волчок:

Я вам покажу, как я ей прорисовываю межресничку. Это мне придаст дополнительно объема, ресниц будет казаться больше и глаз будет казаться выразительнее.

Спрей для фиксации макияжа можно использовать только по назначению либо тоже есть какие-то секреты? Вероника Волчок:

Вообще, многие его используют только чтобы закрепить макияж, но его можно также использовать под макияж. И я думаю, что не все знают о таком способе – то, что благодаря полимерам, которые есть, вообще, в спрее, он лучше склеивает все, что мы наносим, поэтому мы можем его использовать еще и на глаза.

Если вы любите сияющие тени, то мы берем нашу кисточку, которую мы будем наносить, наносим спрей на нее, прямо наверх, чтобы она у нас стала влажной, и наносим наши тени. За счет того, что наша кисть влажная и на ней есть спрей, они будут сиять больше и макияж, в принципе, продержится дольше.