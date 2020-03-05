Прямой эфир

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

05 марта 2020 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 стала настоящей суперзвездой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её фотографию опубликовал популярный итальянский журнал. Пенсионерка даже не знала об этом, пока не стали звонить знакомые.    

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала-1

Бабушку Марию сфотографировала дочь знакомых. Снимок получился удачным, и девушка отправила его в крупный итальянский журнал на фотоконкурс, посвящённый культуре разных стран мира. Так Мария Дудич стала знаменитой.     

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала-3

Мария Дудич, жительница деревни Мотевичи:   
А так і не ведалі. А потым ужо суседзі, тыя, што ў Лідзе жывуць моцеўскія, тыя ж усё давай званіць, давай званіць.

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала-5

И пока на фотоконкурсе в итальянском журнале выбирают снимок победителя, простая бабушка из белорусской деревни, которая пережила войну, всю жизнь трудилась и даже не мечтала ни о какой Италии, сама того не зная, сохраняет тот самый национальный колорит.  

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала-7
# Необычное # Галина Буро

Другие новости рубрики

Все новости
Преданность под грифом «секретно»: чем занимались собаки на войне. Анонс «Специального репортажа»
05 марта 2020 07:52

Преданность под грифом «секретно»: чем занимались собаки на войне. Анонс «Специального репортажа»

Чем заменить румяна и подводку для глаз? Полезные лайфхаки по макияжу
05 марта 2020 07:44

Чем заменить румяна и подводку для глаз? Полезные лайфхаки по макияжу

Тем, кто словил и выпустил, дадут 500 рублей. Объявлен конкурс на лучший рыболовный трофей
05 марта 2020 07:20

Тем, кто словил и выпустил, дадут 500 рублей. Объявлен конкурс на лучший рыболовный трофей