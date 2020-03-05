89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 стала настоящей суперзвездой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её фотографию опубликовал популярный итальянский журнал. Пенсионерка даже не знала об этом, пока не стали звонить знакомые.

Бабушку Марию сфотографировала дочь знакомых. Снимок получился удачным, и девушка отправила его в крупный итальянский журнал на фотоконкурс, посвящённый культуре разных стран мира. Так Мария Дудич стала знаменитой.

Мария Дудич, жительница деревни Мотевичи:

А так і не ведалі. А потым ужо суседзі, тыя, што ў Лідзе жывуць моцеўскія, тыя ж усё давай званіць, давай званіць.