«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

Эффект оршанского залпа экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова оказался ошеломляющим: леденящее соло «катюш» на неделю сдержало наступление фашистских войск на Москву и окончательно разрушило надежды немцев на скоротечную операцию.

Вероника Гришкова, корреспондент:

В канцелярию третьего рейха полетели срочные донесения – у русских новое оружие, стреляющее реактивными снарядами. Гитлер был в ярости и бешенстве. Он вызвал начальника военной разведки адмирала Канариса и устроил ему разнос, требуя во что бы то ни стало заполучить секретные установки.

В рейхе объявили охоту на БМ-13. За каждую захваченную установку Гитлер лично обещал повышение в чине, отпуск и «Железный крест».