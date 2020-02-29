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«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»

29 февраля 2020 19:17
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Эффект оршанского залпа экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова оказался ошеломляющим: леденящее соло «катюш» на неделю сдержало наступление фашистских войск на Москву и окончательно разрушило надежды немцев на скоротечную операцию.

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«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»-1

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»-3

Вероника Гришкова, корреспондент:
В канцелярию третьего рейха полетели срочные донесения – у русских новое оружие, стреляющее реактивными снарядами. Гитлер был в ярости и бешенстве. Он вызвал начальника военной разведки адмирала Канариса и устроил ему разнос, требуя во что бы то ни стало заполучить секретные установки.

В рейхе объявили охоту на БМ-13. За каждую захваченную установку Гитлер лично обещал повышение в чине, отпуск и «Железный крест».

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»-6

Клавдия Старцева, секретарь Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Рвались снаряды, горели цистерны, немцы в панике бежали. И вот тогда было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, которое сравнимо с землетрясением. 

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»-9

Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова:
Немецкое командование старалось приложить все усилия, чтобы заполучить образцы оружия будущего, как они назвали это неизвестное вооружение, в свои руки. Была выпущена директива, в которой предписывалось всеми силами заполучить русскую огнеметную пушку, выстрел которой производится благодаря электричеству. 

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»-12

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»-14

«Было донесение Гитлеру, что русские изобрели оружие, сравнимое с землетрясением»-16

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Фотофакт

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