«Заряды подрывались сразу с двух сторон». Почему немцы не могли повторить реактивный снаряд БМ-13

Боевой снаряд «катюши» немцы смогли заполучить лишь через год после начала войны.

Вероника Гришкова, корреспондент: Лучшие умы армии вермахта изучили боеприпасы и пришли к неутешительным выводам – повторить реактивный снаряд они не смогут. Ведь главный секрет оружия – в удлиненных тротиловых шашках и уникальной технологии пороха. Немецкая военная промышленность ничего подобного тогда не производила.

Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия): Когда мировое сообщество узнало о нашем новом оружии, то нам чуть ли не предъявили ультиматум, что мы используем запрещенный в мировом сообществе белый фосфор, который даже горит в воде. Это было запрещено. Но этого и не было. Просто разработки наших советских ученых были настолько новы, настолько экспериментальны, настолько опередили время, что все были, конечно, сражены наповал в прямом и переносном смыслах слова.

Эксклюзивные технологии – детище не менее уникального секретного советского Реактивного научно-исследовательского института. Он был создан по личному приказу маршала Тухачевского в 1933 году и стал одним из первых в мире НИИ, занимающихся ракетной техникой.

Его заместителем – Сергей Королев, тот самый, что чуть позже станет отцом советской космонавтики.

Главным инженером был Георгий Лангемак. Именно его считают создателем новейших реактивных суперснарядов РС-132, которые впоследствии стали главным козырем «катюши».

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Оригинальным было и устройство подрыва: заряды подрывались сразу с двух сторон, имели две волны детонации, и когда две волны детонации встречались, газовое давление взрыва резко возрастало. Это увеличивало осколочное действие в полтора раза по сравнению с артиллерийскими снарядами.

Кроме корпуса, разрывалась еще и часть пороховой камеры, раскалявшись от горевшего внутри пороха. Вследствие этого осколки корпуса разогревались до 600-800 градусов, зажигая все вокруг.

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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