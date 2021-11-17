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«Неделя срока». Александр Турчин поручил разобраться с проблемой минчанки

17 ноября 2021 13:27
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Новости Беларуси. Выслушать и помочь. В проблемных ситуациях жителей пристоличья разбирался губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди вопросов – наведение порядка на земле, асфальтирование дорог, возведение объектов.

«Неделя срока». Александр Турчин поручил разобраться с проблемой минчанки-1

Минчанка Ирина Куприянчик в 2018 году приобрела на аукционе дом в деревне Гиревичи Воложинского района. Все бы хорошо, да не предусмотрено электричество. В райисполкоме пообещали: это вопрос времени, все работы будут выполнены. Прошло три года, а электричества в домах до сих пор нет. А недавно пришел из райисполкома ответ, что хозяйка должна строить воздушную линию за свой счет. С таким решением и затратами она не согласна.

«Неделя срока». Александр Турчин поручил разобраться с проблемой минчанки-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня эту проблему мы сами создали, и надо ее нам решить. Неделя срока. Задача – в ближайшее время отдать им точку подключения, снять эту проблему.

«Неделя срока». Александр Турчин поручил разобраться с проблемой минчанки-7

Ирина Куприянчик:
Длится с 2018 года. Три года нам обещали, что подведут, что все это будет сделано. Но три года прошло, еще ничего не сделано. Я обратилась в Минский облисполком, к председателю Миноблисполкома. Сегодня на приеме Александр Генрихович пообещал решить все-таки нашу ситуацию.

На прием к главе Минской области пришли 15 человек. По всем вопросам даны разъяснения. Очерчены сроки исполнения.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Ирина Куприянчик # Фотофакт

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