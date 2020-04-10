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Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава

10 апреля 2020 15:26
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Новости Беларуси. В Беларуси сегодня 1 793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в больницах. Выздоровели 169 человек, умерли 19. За прошедшие сутки медики сделали почти 4 000 тестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стационарах Беларуси находятся 1 793 человека с коронавирусом

У большинства пациентов болезнь протекает в легкой или средней форме. Те, кто нуждается в поддержке аппаратами ИВЛ, ее получают. Сегодня это 72 пациента. В стране более 3 000 таких аппаратов, ожидаются поставки еще 10 (об этом стало известно во время еженедельного брифинга Минздрава).

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава-1

Пополняются запасы индивидуальных средств защиты как для медиков, так и для населения. Их производством занялись белорусские предприятия – им выдали разрешение на пошив более полумиллиона масок.

Минздрав: планируем закупку 100 миллионов специализированных медицинских масок по сертификату CE

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава-4

Поскольку в аптеках Беларуси наблюдается ажиотаж, Минздрав вынужденно ввел ограничения на продажу лекарств, антисептиков и масок.

В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков

Еще одни изменения коснутся белорусов, которые являются контактами первого уровня инфицированных коронавирусом.

Как теперь будут проверять состояние контактов первого уровня. Рассказывает заместитель министра здравоохранения

В ближайшее время верующие Беларуси отметят праздник Пасхи. Минздрав обратился к представителям конфессий с просьбой максимально перенести службы на свежий воздух, где вероятность передачи инфекции меньше.

Великая Пятница. Священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома

Самих верующих, особенно тех, кто в группе риска, просят присоединиться к молитве дома.

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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