Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня 1 793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в больницах. Выздоровели 169 человек, умерли 19. За прошедшие сутки медики сделали почти 4 000 тестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стационарах Беларуси находятся 1 793 человека с коронавирусом

У большинства пациентов болезнь протекает в легкой или средней форме. Те, кто нуждается в поддержке аппаратами ИВЛ, ее получают. Сегодня это 72 пациента. В стране более 3 000 таких аппаратов, ожидаются поставки еще 10 (об этом стало известно во время еженедельного брифинга Минздрава).