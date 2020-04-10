Великая Пятница. Священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома

У католиков всего мира сегодня Великая Пятница, которая продолжает Пасхальное Триденствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В костелах проводят праздничные богослужения, но в 2020 году в связи с непростой эпидемситуацией священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома. Настоятельные просьбы к тем, кто в группе риска. Им лишние контакты ни к чему, а разделить радость светлого праздника Пасхи можно и дистанционно, молиться не обязательно под сводами костела.

Но атмосферу все же удастся прочувствовать. Наши коллеги с телеканала «Беларусь 3» будут вести прямые трансляции со всех предпасхальных месс из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Также присоединиться к общей молитве можно и онлайн на сайте.

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Итак, 10 апреля в 19:00 на телеканале «Беларусь 3» будут транслировать богослужения в Великую Пятницу. А крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска в прямом эфире в 23:20. Святую мессу пасхального бдения покажут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» в субботу, 11 апреля. Начало трансляции в 21:45.