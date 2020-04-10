Адвокаты будут бесплатно консультировать медиков, которые борются с коронавирусом

Новости Беларуси. В Минской области адвокаты организуют бесплатные консультации для медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В основном они проходят в формате онлайн. Круг вопросов не ограничен. Специалисты помогают решить проблемы бытового, трудового и семейного характера.

Ознакомиться со списком консультантов можно на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Там есть как отдельные специалисты, так и целые бюро. Всего свыше 100 человек.

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