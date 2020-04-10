В стационарах Беларуси находятся 1 793 человека с коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси на стационарном лечении находятся 1793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство случаев – это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

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Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.