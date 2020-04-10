Прямой эфир

В стационарах Беларуси находятся 1 793 человека с коронавирусом

10 апреля 2020 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси на стационарном лечении находятся 1793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 10 апреля

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших – поступательное и контролируемое. 

В стационарах Беларуси находятся 1 793 человека с коронавирусом-1

Большинство случаев – это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.

В стационарах Беларуси находятся 1 793 человека с коронавирусом-4

Читайте также:

Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше

Мария Журович: «Умирают больше от того, что есть тяжёлые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой»

Пульмонолог о коронавирусе: здоровый молодой человек переносит бессимптомно или малосимптомно. Порой это заболевание выявляется случайно

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков
10 апреля 2020 10:59

В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков

Гайдукевич о пандемии: «Реальные профессии, наконец-то, стали цениться больше, чем болтуны»
10 апреля 2020 10:23

Гайдукевич о пандемии: «Реальные профессии, наконец-то, стали цениться больше, чем болтуны»

В Минске у четырёх беременных женщин подтверждён коронавирус
10 апреля 2020 10:19

В Минске у четырёх беременных женщин подтверждён коронавирус