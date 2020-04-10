На выходных тепло, а понедельник не порадует. Какая погода будет в Беларуси 11-13 апреля

Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается тёплая погода, в понедельник будет до 23°C, а затем похолодает.

Как сообщает Белгидромет, 11 апреля прогнозируется переменная облачность, по югу страны вероятность дождей составляет 5-10%, на остальной части республики без осадков.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1… +1°C, днём потеплеет до +8… +10°C, по западу Беларуси – до +13°C.

12 апреля будет в основном без осадков, только в Витебской области могут пройти кратковременные дожди. Ночью похолодает до -5… +2°C. Днём воздух нагреется до +8… +15°C, по юго-западу – +17°C.

13 апреля ночью в северных областях, днём почти по всей стране прогнозируются кратковременные осадки. Также днём возможны гроза с градом и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В тёмное время суток воздух охладится до +1… +8°C. В светлое время суток в северо-западных районах потеплеет до +12°C, в юго-восточных – до +23°C.

Ранее стало известно, что апрель в Беларуси ожидается теплее обычного.