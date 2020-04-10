Минздрав: планируем закупку 100 миллионов специализированных медицинских масок по сертификату CE

Новости Беларуси. 10 апреля в страну завезли 50 тысяч респираторов для врачей, работающих с пациентами с COVID-19. На следующей неделе ожидают партию в 15 раз больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения:

Мы планируем закупку специализированных медицинских масок по сертификату CE в количестве 100 миллионов штук. Это перекроет всю возможную потребность и наших медицинских сетей, и наших аптечных сетей.

Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь, и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава

В оперативном порядке были выданы необходимые разрешения, подключился Белгоспищепром. Сейчас производится антисептик, накапливается через систему «Белфармации» и будет распространяться на другие аптеки и медицинские учреждения дезинфектанты и антисептики. Уже производится с плюсом. То есть мы сейчас производим больше, чем потребляем.