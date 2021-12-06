«Сказали, что решение принято». Марианна Щёткина о том, как пришла в социальную сферу

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске: История повторяется. Я тогда была заместителем главы администрации Ленинского района, курировала здравоохранение, образование, физкультуру и спорт. У нас было два помещения на одной приемной. Напротив меня находился заместитель главы, который курировал социальную защиту. Я ему говорила: «В твоей социальной защите меня никогда не будет, это точно».

Марианна Щеткина:

Не знаю. Правильно говорят: никогда не говори «никогда». Поэтому когда была вакансия председателя комитета по труду и социальной защите, она достаточно долго была. Я даже не интересовалась, кто там, что там, потому что это не та сфера. Потом вызвали в горисполком и сказали будешь. Я опять сказала, спасибо большое за доверие. Мне сказали, что решение принято, Михаил Яковлевич Павлов уже подписал. Поэтому на следующей неделе с понедельника, пожалуйста. Сложно, потому что совершенно другая сфера, абсолютно незнакомая. Кажется, что все просто, а потом оказывается, что это труд, социальная защита. Оказалось, что это интернаты, охрана труда, заработная плата. То есть там объять необъятное. Сначала надо принять это морально, но раз уже состоялось решение. Начала с базы смотреть что, чего и как. Потом решила, что будем брать лучшее из образования и других сфер, будем поднимать нашу сферу социальной защиты, чтобы люди не просто проживали в интернатах, не доживали. Я не воспринимаю термин «период дожития». Даже не говорите такого термина. Это страшный термин. Люди живут, да, у них сложились так условия, но они должны себя реализовывать, заниматься своим хобби, быть вовлечены в жизнь общества. В принципе, замечательные председатели комитетов у нас подобраны. Очень сильные, креативные, творческие.

Юлия Артюх:

Все как вы любите.