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Бронхит, трахеит, пневмония. С чем чаще всего обращаются дети беженцев на границе с Польшей?

06 декабря 2021 12:46
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Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бронхит, трахеит, пневмония. С чем чаще всего обращаются дети беженцев на границе с Польшей?-1

Константин Герцев, корреспондент:  
5 декабря случился достаточно неприятный инцидент в лагере. Ребенок поскользнулся на льду и повредил себе колено. Он отказался от госпитализации.  

Эту информацию прокомментировали в комитете здравоохранения.  

Бронхит, трахеит, пневмония. С чем чаще всего обращаются дети беженцев на границе с Польшей?-4

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохрания Гродненского облисполкома:  
Родители отказались от госпитализации в связи с тем, что они возвращаются назад на Родину. Именно поэтому они отказались от оказания медицинской помощи, потому они улетали на Родину.  

В целом, если нужна помощь детям, мы не отмечаем категорических отказов от помощи. При этом, конечно, все стремятся вернуться, выписаться побыстрее из стационаров. По детям: основное заболевание – органов дыхания. На сегодня в детской больнице шесть детей находятся с заболеваниями органов дыхания: пневмонии, бронхиты, трахеиты. Был выявлен один случай коронавирусной инфекции. Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. На сегодня пациент находится в Гродненской университетской клинике. Пациенты, которые госпитализированы, проходят лечение, все с положительной динамикой.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Людмила Кеда # Фотофакт

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