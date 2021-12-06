Бронхит, трахеит, пневмония. С чем чаще всего обращаются дети беженцев на границе с Польшей?

Константин Герцев, корреспондент: 5 декабря случился достаточно неприятный инцидент в лагере. Ребенок поскользнулся на льду и повредил себе колено. Он отказался от госпитализации.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохрания Гродненского облисполкома:

Родители отказались от госпитализации в связи с тем, что они возвращаются назад на Родину. Именно поэтому они отказались от оказания медицинской помощи, потому они улетали на Родину.

В целом, если нужна помощь детям, мы не отмечаем категорических отказов от помощи. При этом, конечно, все стремятся вернуться, выписаться побыстрее из стационаров. По детям: основное заболевание – органов дыхания. На сегодня в детской больнице шесть детей находятся с заболеваниями органов дыхания: пневмонии, бронхиты, трахеиты. Был выявлен один случай коронавирусной инфекции. Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. На сегодня пациент находится в Гродненской университетской клинике. Пациенты, которые госпитализированы, проходят лечение, все с положительной динамикой.

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